Nádraží i tribuna v Budějovicích jsou jako nové, z altánu je oblíbená kavárna

1 Vlakové nádraží

Byla to pro Budějovice opravdu špatná vizitka a první dojem. Kdo přijel do města vlakem, musel projít nejdříve zchátralou nádražní budovou, na kterou navíc navazuje nepříliš pohledné okolí.

Teď už je vše jinak. Od Českých drah dostala objekt do majetku Správa železnic (SŽ), která měla snazší cestu k získávání dotací a rekonstrukce je v plném proudu. Není sice bez problémů, nabrala roční skluz, a navíc je celá akce o desítky milionů korun dražší, ale vše spěje k úspěšnému konci. Největší ostuda města tak brzy bude minulostí. Tehdy pro ni hlasovalo 82 procent všech čtenářů.

Nyní už je v provozu opravená příjezdová hala, nová je i střecha. To vše a další za zhruba tři čtvrtě miliardy korun. „Veškeré prostory v budově hlavního nádraží chceme veřejnosti zpřístupnit do konce roku,“ uvedl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Cestující pak budou využívat například úplně nový vstup z boku blíže k Lannově třídě, uvnitř bude kompletně zmodernizované zázemí, přestěhuje se tam pobočka pošty a v plánu je i otevření různých obchodů. V centrální části budovy pak bude nový výtah, který spojí podchod s prvním nástupištěm.

V souvislosti s nádražím a jeho okolím existují i další plány. Vzniknout má například podchod pod kolejištěm směrem do Suchého Vrbného. A na této straně by mělo být i záchytné parkoviště. Spíše vizí je pak zahloubení části nádražní silnice před historickou budovou pod zem a tím lepší propojení s Lannovou třídou a vznik nového prostoru.

2 Tribuna na Sokolském ostrově

Vůbec nejrychleji z finálové pětice ostudných míst se podařilo vylepšit tribunu sportovního areálu na Sokolském ostrově. V hlasování tehdy skončila na druhém místě, ale už po roce byla jako nová.

Série MF DNES Úvodní text minisérie o škaredých místech se věnuje pěti lokalitám a stavbám v Českých Budějovicích, na které se MF DNES zaměřila před pěti lety. Další díl bude o jiných zanedbaných místech napříč Jihočeským krajem. V anketě na iDNES.cz pak čtenáři vyberou tu největší ostudu a na ni se redakce znovu zaměří v samostatném textu.

Sokolům se podařilo za pomoci města, Jihočeského kraje, vlastních úspor i půjčky nashromáždit dostatek peněz, a tak se pustili do kompletní obnovy objektu za 56 milionů korun.

Nová není jen samotná tribuna, ale i její útroby se sociálním zázemím, sklady, šatnami a klubovnou. Sokol plánuje na stadionu i další úpravy. „Rádi bychom v areálu vybudovali čtyřdráhový běžecký koridor, aby mohli sportovci trénovat i v zimních měsících,“ řekl starosta TJ Sokol České Budějovice Josef Kadlec s tím, že by měl být v nové budově i prostor pro skok do výšky.

Upřesnil, že nový objekt má stát v severní části areálu a nahradí val zeminy ohraničující areál u Mlýnské stoky. Výši nákladů klub odhaduje na 30 milionů korun, část peněz by rád získal z dotací. Zatím je vše v projektové fázi.

3 Přístřešky u Družby

Byly rezavé, zničené, na mnohé působily odpuzujícím dojmem, ale další obyvatelé si bez nich zase nedovedli Pražskou třídu představit. Takové byly přístřešky mezi Perlou a Družbou.

Město o ně dlouhodobě moc nepečovalo, a tak zchátraly. Bývalé vedení radnice je nakonec nechalo v roce 2020 odstranit. Sloužily zhruba 45 let. Neobešlo se to také bez kritiky, část obyvatel byla proti.

Nicméně problém je tím vyřešen pouze zčásti. Zazněl příslib, že se prostorem bude radnice s odborníky dál zabývat a řešit jeho proměnu. Zatím se však nic nezměnilo.

„Stav u Družby není ideální a my to dobře víme, chceme se na to také co nejdříve zaměřit. Zatím jsme se věnovali jiným projektům a na problémy této lokality tak nebyl čas. Rádi bychom to řešili spolu s rozsáhlejší úpravou Pražské třídy,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

4 Altán v Háječku

Další příběh má dobrý konec. Dlouhé roky altán v parku Háječek chátral, ze střechy už dokonce rostly malé stromy.

Poté se ho ale ujali noví majitelé, kteří ho zachránili a loni na podzim tam otevřeli kavárnu i s venkovním posezením. Ta nyní pomáhá k celkovému oživení přehlíženého českobudějovického parku.

„Je vidět, že něco takového tady chybělo, hosté si kavárnu pochvalují. Náš záměr se líbil i městu, které nás informovalo, že časem by chtělo park upravit a kavárnu v něm uvítá,“ uvedla krátce po otevření majitelka Renáta Beneš.

Také zmínila, že by si celý prostor, kde je mimo jiné i letní kino, zasloužil větší pozornost a péči.

5 Kabaret u nádraží

Pátá z dříve vybraných ostud už neexistuje. Dům v Průmyslové ulici nedaleko autobusového nádraží, dříve známý jako kabaret a noční klub, zbourali.

Budova byla v kritickém stavu, zčásti rozebraná, vícekrát tam hořelo, naposledy v roce 2019.

Sousedům se ulevilo, když ji zbourali a zmizely tak i potíže s lidmi, kteří tam nacházeli dočasný přístřešek. Na místě je dnes parkoviště.