Neposedné policejní štěně zatím honí motýly, po výcviku může chytat zloděje

Ve vodě u břehu si hraje se zmačkanou plechovkou, pak se vyškrábe na louku, kde se skoro schová ve vzrostlé trávě. Tam rychle zalehne, nastraží uši a upřeně se dívá před sebe. Najednou vyrazí a zkouší chytit vyhlédnutou kořist - motýla, který bez problémů odletí pryč.

„Ve dvou letech by se měl Orion dostat k nám do služby, pokud tedy složí základní zkoušky. Jde o to, jak je zvíře šikovné a podobně,“ vysvětluje psovod Ondřej Procházka a vytahuje z tašky kus látky, o kterou se hned Orion začne se svým páníčkem přetahovat. „Jakmile to ale pustím, tak ho to moc nezajímá, rád se o hadr pere. Tím si také už osvojuje základy výcviku,“ doplňuje.

Až bude Orionovi rok, zařadí ho kynolog do plného policejního výcviku. Jestli uspěje a bude zdravotně v pořádku, bude z něj všestranně zaměřený pes.

„Budeme od něj vyžadovat, aby z něj byl pes pátrací a zároveň obranář. Tedy aby také složil takzvanou výjezdovou zkoušku. Ori by měl vyhledávat pachové stopy, lidi v terénu i v objektu či vyhledat, označit a také zadržet pachatele. Může také následně pomocí čichu vyhledávat nábojnice a podobně,“ představuje Procházka, co by malý Orion mohl v budoucnu vykonávat.

Německý ovčák je symbolem policejních psů, ale jejich kynologové nevyužívají jen tyto rasy. Ve službě se spoléhají například i na belgické ovčáky. „U nás na skupině jsme měli i rotvajlera a u některých skupin využívali i knírače, kteří hodně slouží třeba u vězeňské služby. Hlavně ale máme německé ovčáky, protože jsou asi nejvíce univerzální. Mně konkrétně se s nimi pracuje velice dobře,“ chválí si plemeno Ondřej Procházka, který je policejním kynologem už sedmnáct let.

Když kus látky přestane Oriona bavit, vrhne se na jednu z položených kabelek či na tkaničky u bot. Chvilku neposedí.

„On tady blbne, ale pak doma padne a spí. Jenže stačí mu hodinka a má zase strašně energie. Povahově je to skvělý pejsek, teď ještě aby byl zdravý. Hodně se v této době u ovčáků kontroluje správné postavení loktů, aby je to při službě nelimitovalo,“ zdůrazňuje kynolog.

Orion se narodil v soukromém chovu v Prachaticích, a když není „v práci“ či ve výcviku, bydlí u Procházků doma. „Na zahradě mám postavené kotce a v nich jsou moji služební psi. Mohu říci, že jsou součástí rodiny. Zakládám si na tom, aby fungovali jak v práci, tak i doma. Abych se na ně mohl kdekoliv stoprocentně spolehnout,“ zdůrazňuje policista.