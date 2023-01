Na jihu Čech poprvé hnízdil pár orla královského, vylíhnutá vejce opustil

„Velmi nás to překvapilo. Jeden mladý pár zde postavil hnízdo a samice do něj snesla dvě vejce, která ale opustili, protože později přelétli jinam. To se u mladých párů stává často, že se jim napoprvé nepodaří zahnízdit,“ vysvětluje ornitolog jihomoravského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) David Horal.

Podle něj se dá čekat, že stejný pár orlů se pokusí vytvořit hnízdo i podruhé. Otázkou však zůstává, zda se vrátí opět na jih Čech. „Zpravidla se stává, že pokud se jim nepodaří vyvést mláďata, na stejné místo se už nevracejí. Můžou si ale postavit nové hnízdo jen o pár kilometrů dál,“ doplňuje Horal.

V minulosti se v regionu orel královský nikdy neusadil. „Nejčastěji se vyskytuje v Maďarsku a na Slovensku a relativně nedávno obsadil i jižní Moravu. Loni jsme měli záznamy o hnízdění na střední Moravě v okolí Hané. Je to druh, kterému se u nás daří, a to hlavně díky ochranářské práci,“ myslí si Horal.

Už v minulosti si ale mohli pozorní lidé nebo odborníci všimnout, že se tu a tam orel královský na jihu Čech objevil. „Máme nahlášená sporadická pozorování, ale přes území kraje pouze prolétával. Nikdy se tu nesnažil usadit. Určitě tu ale má vhodné podmínky pro hnízdění, takže mě nový objev až tak nepřekvapuje,“ říká zoolog Jiří Neudert z třeboňské pobočky AOPK.

Na Třeboňsku je až sto mladých orlů mořských

Právě v okolí Třeboně se jiným druhům orla obecně velmi dobře daří, ornitologové zde v minulém roce napočítali patnáct hnízdišť orla mořského.

„Na celém území kraje jsou jich desítky. Občas je tu možné zahlédnout i orla skalního či křiklavého. Ti se tu ale zatím neusazují,“ připomíná Neudert. Orlů v regionu stále přibývá. Nyní ochránci zvířat odhadují, že na Třeboňsku je až stovka mladých orlů mořských.

„Máme tu ale také jednu raritu v podobě orla východního, který se jinak vyskytuje pouze na pobřeží Kamčatky. Zřejmě někomu ulétl z chovu. Bohužel je poměrně agresivní vůči našim původním orlům a nedaleko Chlumu jsme přišli kvůli němu o tři hnízdiště,“ dodává Neudert a zdůrazňuje, že často bojuje s ostatními jedinci kvůli teritoriu.

Zoolog apeluje na všechny lidi, aby sami orlí hnízda nevyhledávali, protože hrozí, že kvůli vyrušení by samice mohla opustit vejce nebo čerstvě vylíhnutá mláďata. „Majitelům lesů hlásíme případný výskyt orlů, aby nedocházelo k pokácení hnízda nebo nevhodnému vyrušení,“ vysvětluje Neudert.

Největším rizikem pro ně však i nadále zůstávají nezabezpečené sloupy vysokého napětí, kde spousta ptáků hyne. Ohrožení jsou také pronásledováním, ať už odstřelem nebo trávením. Jedním z nejznámějších případů je otrava dvou orlů mořských na Strakonicku karbofuranem. Chovatel ryb si za to od soudu odnesl tříapůlletou podmínku.