Důležité silnice v Budějovicích a Táboře jsou zavřené, začínají opravy

V pondělí 6. dubna začíná Jihočeský kraj s plánovanou rekonstrukcí mostu v Nádražní ulici přes Dobrovodskou stoku v Českých Budějovicích. Je to v blízkosti rušné křižovatky s Pražskou a Strakonickou.

„První tři týdny od předání staveniště budou práce probíhat za úplné uzavírky komunikace. Musí dojít k nadzdvihnutí nosné konstrukce mostu pro výměnu ložisek a uzavírka je naprosto nutná. Následně bude most pro řidiče průjezdný z poloviny,“ upozornil radní Jihočeského kraje Jiří Švec.

Objízdná trasa během prvních tří týdnů povede po ulici Generála Píky, Okružní a zpět po Pražské. Poté se situace v místě zklidní. Silnice bude mít v každém směru jeden jízdní pruh volný.



Kraj je investorem akce, za kterou zaplatí 23 milionů korun s daní. Kromě ložisek firma Starmosty obnoví hydroizolaci či vymění zábradlí mostu.

„Práce potrvají celkem necelých pět měsíců. Řidiči se naplno na most vrátí před koncem letních prázdnin, protože podle smlouvy má být hotovo 25. srpna 2020,“ dodal Švec.



A i přes koronavirovou krizi a nouzový stavu spouští Tábor podle plánu pokračování stavebních úprav Budějovické ulice. Tentokrát to bude druhá část druhé etapy. I ta začíná v pondělí 6. dubna.



„S dodavateli a správci sítí jsme se připravovanou akcí podrobně několikrát zabývali právě s ohledem na současnou hygienickou situaci. Po pečlivém zvážení všech souvislostí jsme se rozhodli pokračovat,“ uvedl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Stejně jako loni i letos čekají na řidiče objížďky, které se týkají také autobusových linek MHD. Budějovická ulice nebude průjezdná a řidičům nebude k dispozici Havlíčkova ulice.

„Aktuální etapa zahrnuje část od Havlíčkovy ulice včetně křižovatky Budějovická – Havlíčkova do prostoru mezi vjezdy do polikliniky. To především proto, aby vždy jeden vjezd zůstal volný a poliklinika mohla fungovat. Příjezd k ní bude od Křižíkova náměstí,“ sdělil Pavel Stolař z městského odboru investic.

Je to opět společná investici Tábora, Vodárenské společnosti Táborsko a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Stavbu provede brněnská firma Firesta-Fišer. Dělníci nebudou pendlovat mezi stavbou a místem bydliště.

Celkové náklady této části rekonstrukce jsou přes 35 milionů korun s daní.