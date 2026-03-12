Dlouhou cestu si řidič kamionu krátil pitím rumu. Zvládl dvě lahve, sotva mluvil

Na nebezpečné chování kamionu upozornili policisty řidiči, kteří se s ním potkali na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem. Když ho hlídka zastavila, šofér sotva mluvil a stál na nohou. Pak přiznal, že cestou z Královéhradeckého kraje vypil dvě lahve rumu.
Řidič kamionu vypil dvě lahve rumu. Ztěžka mluvil, ale když ho policisté...
Řidič kamionu vypil dvě lahve rumu. Ztěžka mluvil, ale když ho policisté fotili, neodpustil si pózu. | foto: Policie ČR

Jednatřicetiletý řidič vyrazil 25. února ve 13.45 z obce Kvasiny na Rychnovsku. S kamionem mířil do Českých Velenic u rakouských hranic. Když se blížil do Jihočeského kraje, ostatní řidiči volali na policii a upozorňovali na jeho chování.

Na místo vyrazili policisté z Jindřichova Hradce a z Kamenice nad Lipou. Hlídce se podařilo kamion zastavit u Nové Včelnice. Dechové zkoušky u řidiče byly pozitivní. Při prvním měření nadýchal 2,27 promile alkoholu, při druhém 2,14 promile a při třetí 1,83 promile alkoholu v dechu.

Silně opilého řidiče kamionu zastavili policisté u Nové Včelnice.

„Muž policistům uvedl, že si cestou koupil na čerpací stanici půllitrovou lahev rumu, kterou vypil. Později si na jiné pumpě koupil ještě jednu, kterou rovněž zkonzumoval,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Dodala, že řidič měl při kontrole potíže s artikulací a jeho chování bylo nestandardní. Z tohoto důvodu policisté provedli také orientační test na přítomnost drog, který byl negativní.

Policisté muži nyní sdělili podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě uznání viny a odsouzení mu hrozí šest měsíců až tři roky vězení, peněžitý trest a také zákaz činnosti.

„Policie děkuje všímavým občanům, kteří na nebezpečně jedoucí kamion upozornili. Právě jejich reakce mohla zabránit vážné dopravní nehodě a ochránit zdraví i životy ostatních účastníků silničního provozu,“ uzavřela Mžiková.

