Nemocnici v Opařanech hrozil konec, teď tam chtějí školit mladé psychiatry

Před necelým rokem to vypadalo, že dětskou psychiatrickou nemocnici bude nutné kvůli nedostatku personálu zavřít. Ale teď je všechno jinak.

Pod novým vedením se podařilo doplnit chybějící personál a navíc nemocnice získala konkrétní vizi, která by z ní mohla učinit nejdůležitější centrum dětské psychiatrie v Česku.

„Jsme venkovská nemocnice, bylo proto těžší motivovat lidi k tomu, aby k nám šli pracovat. Museli jsme zajistit atraktivní platové podmínky i možnost kvalitního vzdělávání, kterého by se zde lékařům dostalo,“ vysvětlil ředitel opařanské nemocnice Michal Goetz.

Zařízení disponuje 60 lůžky, což představuje 13 procent z celkového počtu míst pro dětské psychiatrické pacienty v Česku. Přibližně 50 procent hospitalizovaných ve věku od tří do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok tam léčí na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí z celé republiky.

V současnosti je zaplněno 47 lůžek, dlouhodobě se ale nemocnice pohybuje na 85 až 90 procentech své maximální kapacity, jak uvedla její mluvčí Jana Sosna Voňavková. O pacienty se tam stará osm lékařů. Nemocnice má však v plánu jejich počet do roku 2024 navýšit na deset.

„Bylo by ideální, kdybychom zde měli i lékaře v atestační přípravě. To by nám dlouhodobě pomohlo zlepšit personální stav. Jsme pro to zcela kompetentní, máme několik atestovaných lékařů, kteří mohou sloužit jako školitelé,“ objasnil Goetz.

Hejtmana Jihočeského kraje Martina Kubu (ODS) potěšilo, že se současnému řediteli podařilo nemocnici nejen stabilizovat, ale navíc poskytl konkrétní vizi, jak bude vypadal za pět až deset let, a umožnil jí, aby se dál rozvíjela a zlepšovala své služby.

Tuto informaci rozvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Sdělil, že by se z Opařan mělo do budoucna stát školicí pracoviště za podpory vysokých škol, které by nemocnici nabízely budoucím dětským psychiatrům jako možné místo pro atestaci. Do několika let by tak zařízení mělo školit více lékařů, než samo potřebuje, a péče by se tak mohla rozšířit dále po republice.

„Příští rok bych to rád nastavil i systémově. Je potřeba, aby tři nejproblematičtější obory, tedy dětská psychiatrie, praktický lékař pro děti a praktický lékař dospělé, měly k dispozici místa, kde budou moct vzdělávat mladé doktory, a aby tyto atestace zcela hradil stát, včetně odměn pro školitele,“ přiblížil své plány ministr.

Mění se charakter pacientů

Dalším bodem, který by mohl nemocnici pomoci v upevnění jejího předního postavení v dětské psychiatrii, je inovativní přístup k léčbě. Zařízení jako první v republice zavádí nejnovější metody dětské terapie.

„Jedná se o naši reakci na měnící se charakter pacientů, kteří mají v současné době silné sebepoškozující sklony a dostávají se k nám většinou po pokusu o sebevraždu,“ sdělil Goetz.

Dialekticko behaviorální terapie, jak se nová metoda nazývá, spočívá ve snaze naučit pacienty lépe zvládat návaly emocí, nepříjemné situace a rozličné sociální interakce. Metoda se již vyučuje a aplikuje například v Americe, Anglii nebo Německu a má pozitivní účinek. „Už samozřejmě nechceme pacienty jen zamykat a dávat jim prášky,“ uvedl Goetz.

„Je potřeba, aby péče zůstala na špičkové úrovni a odpovídala dětské psychiatrii třetího tisíciletí. Protože pokud se dětem dostane opravdu kvalitní péče, může jim to výrazně usnadnit život a zlepšit jejich startovní pozice,“ doplnil pak Válek s tím, že věří, že Opařany mají potenciál dostat se na špičku v poskytování dětské psychiatrické péče.

Dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech však nefunguje zcela samostatně. Její činnost doplňuje speciální základní škola pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, jejíž existence byla v posledním roce také ohrožená.

„Dnešek je vyústěním ročních snah. Jako kraj zřizujeme spoustu speciálních škol, ale tahle se ukázala být výjimečná, protože funguje právě při dětské psychiatrické nemocnici. Je dobře, že i v této nestabilní době se podařilo udržet ve škole vysoce kvalifikovaný tým,“ sdělil náměstek jihočeského hejtmana pro školství Pavel Klíma (TOP 09).