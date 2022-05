Na Budějovice se valí další uzavírky, řidiči brzy neprojedou Rudolfovskou

Informace o zavřené Rudolfovské se dostala k veřejnosti celkem nenápadně. Radnice o ní zatím vůbec neinformovala, oznámila to Teplárna České Budějovice ve svém zpravodaji. Právě ta tam totiž bude dělat nové přípojky horkovodu.

Rudolfovskou, jednu z nejvyužívanějších silnic města, kompletně zavřou nedaleko Nádražní ulice. Místo má být neprůjezdné od 5. června až do 31. srpna, a to v úseku mezi ulicemi Štítného a Nádražní. Vozidla MHD místem projedou. Důvodem omezení je kromě horkovodu mimo jiné i pokládka kabelů pro nový naváděcí parkovací systém ve městě.

Řidiči tak budou do centra muset jet například přes Žižkovu ulici, případně Pekárenskou a Pražskou. Možností je tentokrát více, než je tomu při aktuálních opravách Strakonické.

V červenci další dvě omezení

Ani Rudolfovskou to však nekončí a vedení města naplánovalo ještě další dvě opravy. Obě navíc na důležitých silnicích. Práce na nich mají začít v červenci. Jedna uzavírka bude v ulici B. Němcové kolem vojenské nemocnice, druhá pak v Nádražní, kde obnoví most přes Dobrovodský potok.

„Na silnici v ulici B. Němcové vybraná firma vyfrézuje starý a položí nový asfalt,“ potvrdil náměstek primátora Ivo Moravec. Začátek prací je naplánovaný na červenec a akce má trvat maximálně 50 dní. Nový bude úsek mezi ulicemi Jánskou a E. Pittera.

Dopravní opatření ještě není zpracované, ale toto frekventované místo bude nejspíše zavřené po polovinách vozovky, takže zůstane částečně průjezdné. Řidiči budou také jezdit kolem po Lidické, která je však rovněž hodně vytížená.

Také na mostě v Nádražní by se mělo začít dělat v červenci. Práce mají začít ve chvíli, kdy budou v místě hotové nové troleje. „Zakázku se nám podařilo vysoutěžit za necelých devět milionů korun,“ uvedl náměstek. Akci bude mít na starost společnost K-Building CB.

„Rekonstrukce by měla trvat sto osmdesát dní,“ dodal Ivo Moravec. Most budou opravovat ve dvou etapách. Zavřená bude vždy polovina silnice, takže by měl zůstat volný vždy jeden jízdní pruh pro každý směr. Normálně tam jsou čtyři jízdní pruhy. „To znamená, že sice dopravní komplikace nastanou, ale nebudou v tomto případě tak velké,“ dodal Moravec.

Kromě toho je nyní omezení také v Branišovské ulici na konci sídliště Máj, kde je také uzavírka. Zavřený je i příjezd od Dobré Vody.