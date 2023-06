Do olympiády dětí a mládeže se zapojí Budějovice či Tábor, logo vychází z vlnění

Zástupci Českého olympijského výboru (ČOV) podepsali smlouvu o organizaci akce s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou a oficiálně potvrdili spolupořádání sportovního mládežnického festivalu, který se bude na území kraje konat mezi 23. a 28. červnem.

„Organizace takové akce je pro Jihočeský kraj obrovská příležitost. I když to bude z pohledu příprav velmi náročné, máme ambice uspořádat největší a nejhezčí olympiádu pro mladé sportovce. Do pořadatelství kromě Budějovic zapojíme i Tábor, Hlubokou nad Vltavou a další jihočeská sídla,“ vysvětlil Kuba.

Na 27 sportovištích

Vzhledem k tomu, že do celého kraje – a především do Českých Budějovic – dorazí více než čtyři tisíce dětí a členů výprav, bude pro ČOV i kraj výzvou zajistit chod olympiády také po logistické stránce.

„Je to bezesporu největší sportovní událost na území republiky co do počtu účastníků. I tak mám ale pocit, že by se zde mohlo podařit uspořádat takovou akci, která dokáže přitáhnout spoustu zájemců ze strany dětí i dospělých návštěvníků,“ dodal předseda ČOV Jiří Kejval.

To je hlavní výzva i pro hejtmana Kubu, který potvrdil plány na vybudování olympijského parku v areálu budějovického výstaviště. Právě tam si návštěvníci budou moci všechny olympijské sporty vyzkoušet.

„Na výstavišti plánujeme uspořádat také zahajovací ceremoniál, který má být otevřený všem zájemcům. Co se týče samotných disciplín, těch bude na hrách celkem dvacet, zatímco sportovišť budeme mít o sedm více,“ upřesnil Kuba.

Do organizace se zapojí například Tábor, kde se ve městě i v jeho okolí budou konat čtyři disciplíny. „Zajímavostí je, že závod horských kol se pojede na trati, kde pět měsíců předtím bude mistrovství světa v cyklokrosu,“ připomněla místostarostka Tábora Lenka Horejsková.

Jihočeský kraj začal na organizaci v pořadí jedenácté letní olympiády dětí a mládeže pracovat už před dvěma roky. „Diskutovali jsme od začátku s jednotlivými svazy o tom, kolik lidí sem mohou na olympiádu přivézt. Někdy to ale bylo složité vymyslet, vždyť jen na volejbal dorazí stovky dětí. To se týká všech týmových sportů,“ zdůraznil Kuba.

Jedním z cílů olympiády je také přilákat pozornost ke sportování dětí, což je v posledních letech jedna z největších výzev nejen v českém školství. „Ukazuje se nám, že děti čím dál méně sportují. Stav fyzické vybavenosti populace se každoročně zhoršuje a vyrůstá nám tu kvůli tomu generace, která bude mít jiné předpoklady pro to, aby zvládala různá onemocnění. Bohužel to není pouze o dětech,“ posteskl si předseda ČOV Kejval.

Bydlet budou i na kolejích

Velkou výzvou při pořádání akce takového rozsahu je také ubytování všech účastníků. Čistě městské kapacity by pro více než čtyři tisíce lidí nestačily, a proto organizátoři využijí i domovy mládeže nebo univerzitní koleje. „Máme s ministerstvem školství domluvené, že můžeme na vybraných školách zkrátit vyučování o týden, aby na internátech mohli bydlet účastníci her. Univerzita poskytla 1 500 míst, což nám výrazně pomůže,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

Podle předsedy ČOV Kejvala bude rovněž důležité uhlídat pořádání her v takových mezích, aby byly ekonomicky udržitelné pro všechny organizátory. „Snažíme se proto důkladně vyvážit veškeré zdroje, které mají jednotlivá města, a to v otázce ubytování, stravování či dopravy tak, aby je to stálo co nejméně, ale zároveň sportovci měli přívětivé podmínky,“ upozornil Kejval.

Současně s podpisem smlouvy o spolupořadatelství představilo vedení Jihočeského kraje také výslednou podobu loga her, do jehož tvorby se zapojily některé jihočeské střední školy. Z několika desítek návrhů uspěla Karolína Spiesová ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky v Českém Krumlově. Druhá skončila Klára Kochová, jejíž návrh pořadatelé využijí jako vzor pro výrobu medailí, jichž bude připraveno 1 300 kusů.

„Logo vychází ze zvukového vlnění. Akustické vlny přenášejí energii stejně jako dav fanoušků, přátel a rodiny na soutěžící. Tím ovládají veškerou energii kolem, vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru a podporu pro účastníky soutěže,“ popsala své logo Spiesová.