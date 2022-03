Za odtah auta v Českých Budějovicích si připlatíte. Nově je to 2500 korun

„Vzrostla cena práce, náhradních dílů i pohonných hmot. Proto jsme na to reagovali,“ vysvětlil primátor Budějovic Jiří Svoboda.

Odtah má v Budějovicích na starost dopravní podnik, město s ním mělo uzavřenou smlouvu z roku 2013, která už nebyla příliš aktuální. „Změnila se řada zákonů, které s činností souvisí, i to jsme museli zohlednit,“ pokračoval Svoboda.

Dva a půl tisíce zaplatí majitel za kompletní odtah. „Ten se počítá ve chvíli, kdy dorazí služba a odstavené vozidlo uvede do pohybu,“ upřesnil primátor. Někteří majitelé auta stihnou včas zareagovat, a pak je to stojí o dost méně, konkrétně 700 korun, dříve to bylo 350.

V Budějovicích také nově rozlišují, zda odstraňují vozidlo do nebo nad 3,5 tuny. Pokud je nákladní, pak už se platí 6 000 korun.

Odtažená auta končí v areálu dopravního podniku (DP). Tam vyjde každý den stání na dalších 200 korun. „Pokud si je nikdo nevyzvedne, zůstávají tam přibližně dva měsíce. Pak je převáží na odstavné místo v areálu letiště,“ konstatoval Svoboda. Tam už je to pak pouze za 10 korun za den. I tato symbolická suma má podle zástupců radnice své opodstatnění.

Vozidlo si z letiště už téměř nikdy nikdo nevyzvedne a vymáhat náklady po majiteli je velmi zdlouhavé a náročné. Auto navíc na letišti stráví další dva až tři roky, než ho vůbec může nechat město zlikvidovat.

„Jen vraků vloni na letišti skončilo asi 230. Díky těmto odtahům se mnohdy uvolní dlouhodobě zabrané parkovací místo v ulicích,“ upřesnil náměstek primátora Ivo Moravec. Aktuálně je na letišti 50 a v areálu DP 25 vozidel a vraků.

Svoboda poznamenal, že v řadě případů se nepodaří poplatek za odtah a parkování od majitelů získat. „Je to například auto v hodnotě pár tisíc korun, které už dosloužilo. A jeho majitel by najednou měl zaplatit třeba 20 tisíc. Řešíme to soudní cestou i exekucí, ale ne vždy se peněz dočkáme,“ konstatoval primátor.