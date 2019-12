Za svoz odpadu nebudou v Českých Budějovicích platit děti a senioři

Až v úterý v půl jedné v noci opouštěli budějovičtí zastupitelé své lavice, do nichž usedli v pondělí v devět hodin ráno. Kvůli vleklým diskusím se k řadě důležitých bodů dostali až pozdě večer. Některé novinky se od ledna dotknou obyvatel krajského města.

Jednou z nich je poplatek za svoz odpadu. Ten bude stále 680 korun. Mění se ale počet obyvatel, kteří za něj nemusí platit. „Doposud to byli novorozenci. Nyní jsme osvobodili děti do tří let a seniory od 75 let,“ upřesnil náměstek primátora Petr Holický (ANO).

Změna se dotkne 11,5 tisíce obyvatel a roční příjmy do kasy města se tím sníží o 7,8 milionu korun. To pro rozpočet Českých Budějovice není výrazná rána.

Opoziční ODS navrhovala osvobodit od poplatku občany starší 65 let. „Částka by tím byla o 7,5 milionu korun vyšší. Vyjmenovali jsme proto konkrétní položky, kde by se daly tyhle peníze bez problémů najít, abychom mohli našim babičkám a dědům ulevit,“ vysvětlil opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS). S návrhem ale neuspěl.

„Je to příznivá zpráva pro několik tisíc našich starších spoluobčanů, kterým se důchodem dramaticky mění příjmová situace a kterým chceme ulehčit,“ sdělil primátor Jiří Svoboda (ANO).

Po včerejšku je připravený i rozpočet krajského města pro příští rok. Je schodkový. Počítá s příjmy okolo 2,3 miliardy a výdaji ve výši 2,6 miliardy. Rozdíl vyrovnají například nespotřebované prostředky z minulých let. Na investice připravilo vedení Českých Budějovice 663 milionů korun. To je o zhruba 40 milionů více než letos.

Peníze mají jít do cyklostezek Suchomelská, Labská–Krčínova či trasy podél Plavské silnice nebo třeba nových učeben ZŠ Pohůrecká a snížení energetické náročnosti provozu školek Větrná a K. Štěcha. Téměř 150 milionů je připravených na rekonstrukce ulic a veřejného prostranství na Pražském předměstí, v Havlíčkově kolonii či na sídlišti Máj.

Peníze jsou rozdělené i na přípravu některých projektů, jako jsou městské byty nebo rekonstrukce KD Slavie.

Z řad opozice ale zaznívala kritika, že je peněz na nejrůznější přípravu velkých investic příliš mnoho a nic reálného radnice zatím nestaví.

Za psa zaplatí téměř všichni

Od ledna platí také změna poplatků za psa. Zastupitelé schválili snížení z tisícovky na 400 korun za prvního a 600 za každého dalšího. Senioři starší 65 let a držitelé ZTP zaplatí za každého psa jen 200.

Nově však musí platit majitelé za všech přibližně sedm a půl tisíce psů v Českých Budějovicích. Dosud od toho byli osvobozeni ti, kteří je měli čipované či tetované. Jenže zákon nově ukládá, že musí být takto označení všichni, a tak po letech mění pravidla i město.

„Doteď to fungovalo jako motivační opatření, které už ale pozbývá smyslu. Proto jsme navrhli úpravu. Nějakou částku vybírat musíme, protože celá řada majitelů po svých psech neuklízí a město úklid samozřejmě stojí peníze,“ vysvětlil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.

Výjimkou zůstávají například služební psi.

Vyhláška omezí noční podniky

Po včerejšku je také jasné, jak bude vypadat provoz nočních podniků v některých částech krajského města. Zastupitelé posvětili, že ve všední den musí provozovatelé zavřít do půlnoci, ve dnech, po kterých následuje sobota, neděle či státní svátek, do dvou hodin ráno.

Lokality, kde podniky omezí provozní dobu Ulice J. Opletala - mezi ulicemi Sokolská a Branišovská Ulice Karla IV. - mezi ulicemi Dr. Stejskala a Kněžská Ulice Široká - mezi ulicemi Biskupská a Dr. Stejskala Ulice Krajinská - mezi ulicemi Mlýnská stoka a Na Sadech Ulice Piaristická - mezi ulicemi Česká a Krajinská

To se týká části ulic J. Opletala, Karla IV., Široká, Krajinská a Piaristická. Zastupitelé hlasovali o jednotlivých ulicích zvlášť. Všechny návrhy prošly i přes odpor KSČM a Pirátů.

Změna se netýká míst, kde se podniky zapojily do iniciativy Chceme noční Budějce. Tam se podle statistik městské policie situace zlepšila. „Není to zbrklé rozhodnutí, které má umrtvit život v Českých Budějovicích. Z debat vzešlo, že vyhláška by mohla být tím, co napomůže problematiku vyřešit. Není to plošná regulace, jde o vybraná místa, u nichž je možné doložit počet výjezdů strážníků,“ oznámil Thoma s tím, že by se vyhláška měla jednou za rok aktualizovat.

K dalším důležitým bodům, které se týkaly nejrůznějších vyhlášek či rozpočtu města pro příští rok, se budějovičtí zastupitelé dostali až pozdě večer po uzávěrce této stránky.