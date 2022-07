Pro nezájem o očkování zlikvidovali na jihu Čech už 15 tisíc vakcín

Počty nakažených koronavirem opět narůstají a odborníci se obávají podzimní vlny. Snaha o aktivní boj s onemocněním je navíc den ode dne nižší. Lidé se méně testují a zájem o očkování je téměř nulový.

To potvrzují v testovacích centrech i obvodní lékaři, kteří musí kvůli nízkému zájmu řešit likvidaci prošlých vakcín. Ke konci druhého červencového týdne v Jihočeském kraji bylo méně než 900 potvrzených případů onemocnění covidem. Je to přibližně o stovku více než o týden dříve.

Situace by však mohla být podle ředitelky krajské hygienické stanice Kvetoslavy Kotrbové ve skutečnosti závažnější.

„Nyní už se lidé téměř netestují, stejně tak je to i ve firmách. Cestuje se do zahraničí bez nutnosti být otestovaný. Navíc už se ani netrasuje, čímž nám proklouzne velké množství nakažených, a odpadají karantény. Vir se tak může lépe šířit,“ popsala Kotrbová.

Pokles zájmu se projevuje i u očkování. „Týdně si pro vakcínu přijde méně než pět lidí,“ sdělil budějovický lékař David Bergmann. Dodal, že lidé chodí pouze na přeočkování druhou a třetí dávkou. Noví zájemci jsou výjimkou. „Ten, kdo očkování chtěl, už ho má. Ty ostatní těžko přesvědčíme,“ doplnil.

Shodně to vidí i lékaři z jiných okresních měst, kde počet týdně naočkovaných pacientů kolísá mezi nulou a deseti. Oslovení doktoři si upadající zájem vysvětlují shodně. Jde o souhru více faktorů, jako je snížení závažnosti onemocnění a dobré počasí. Důležitou roli hrálo také zrušení povinnosti se očkovat, což padlo v lednu.

„Motivace je tudíž menší,“ dodává Miroslava Pučelíková, ordinující v Milevsku. Nedá se však říct, že by lidi k očkování motivovalo pouze usnadnění každodenního života.

„Bylo to tak padesát na padesát. Někdo se očkoval kvůli práci a zábavě, jiní kvůli obavám z nemoci,“ uvedla Pučelíková s tím, že strach převažoval u starších lidí nebo u těch, kteří zažili vážný projev nemoci ve svém okolí. „Mnoho lidí motivovalo, že kvůli covidu přišli o někoho z blízkých,“ doplnila.

Proměnil se také zájem o jednotlivé typy vakcín. Na jihu Čech se téměř všude očkuje RNA vakcínami od společností Pfizer a Moderna. Zájem o ty ostatní, například od společnosti Johnson & Johnson, je nulový a doktoři tak zcela upustili od jejich zajišťování.

Přerušili objednávky

Objednávání vakcín je celkově něco, co nyní přidělává lékařům starosti. Jedno balení má 30 dávek a trvanlivost je od jednoho do dvou měsíců od dodání. Při tak malém odbytu je pro lékaře obtížné s nimi rozumně hospodařit. Někteří se rozhodli možnost očkování zcela zrušit, jiní objednávky dočasně přerušili a čekají, až se v jejich ordinaci nahromadí více zájemců.

„Když se opět zvedne zájem, jsme schopni začít vakcinovat do dvou dnů,“ řekla Pučelíková. Některým doktorům pak s uplatněním přebytečných dávek pomáhají místní domovy důchodců, kde ještě někteří senioři nemají všechny dávky.

Najdou se však i ordinace, které nechtějí svým pacientům okamžitou možnost očkování odepřít.

„Přebytek řešíme i tak, že se snažíme dávky sdílet mezi více ordinacemi. Přesto je nevyužijeme všechny,“ uvedl Bergmann. V takovém případě musejí lékaři odevzdat prošlé vakcíny zpět dodavateli a on se postará o jejich likvidaci. K dnešku bylo tímto způsobem zničeno v kraji už více než 15 tisíc vakcín.

Od začátku vakcinace se do očkování na jihu Čech zapojilo téměř 300 praktických lékařů, kteří podali přes 180 tisíc dávek. V posledním týdnu jich však naočkovali pouhých 45. Lékaři očekávají, že přes léto bude zájem nadále velmi slabý. K nárůstu by pak mohlo dojít s příchodem podzimu. „Na srpen se plánují další dávky, to by mohlo zájem opět zvednout,“ uvedl lékař Tomáš Dierzé.

Řada lidí však nevidí v dalších dávkách vakcíny žádný smysl. „Mám tři dávky, ale na čtvrtou už rozhodně nepůjdu. Nakonec jsem covid stejně dostala. Možná jsem ho mohla prodělat hůř a očkování pomohlo. Ale ten kolotoč kolem toho už mě odradil. Přátelé, ať už očkovaní, nebo nikoli, měli průběh nemoci vlastně stejný, byla to taková loterie. Někomu bylo hůř, jinému lépe,“ reagovala 32letá Alena z Budějovic.