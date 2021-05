Z obce Oberplan u Lipna se před sto lety stala Horní Planá

Právě otázka vazeb mezi zdejšími Čechy a Němci inspirovala vedení města k tomu, aby nechalo vyřezat dvě masivní lavice, které mají symbolizovat trvání česko-německých vztahů.

Každá z nich je věnovaná jedné významné osobnosti z Horní Plané – známému spisovateli z 19. století Adalbertu Stifterovi a českému literátovi Ivanu Novému.

Stifterova lavička stojí ve stejnojmenném parku nad Horní Planou. Je z ní krásný výhled do okolí, třeba na Plechý, který se na protější straně vypíná nad hladinou vodní nádrže Lipno. S pomocí dalekohledu lze dokonce spatřit i Stifterův pomník, jenž stojí nad Plešným jezerem.

„Lavičky mohou využívat všichni kolemjdoucí. Budou si tu třeba číst, vzpomínat nebo se jen kochat okolní krajinou,“ přiblížila Lenka Hůlková z Jungbauerova šumavského vlastivědného spolku.

Místo podle jejích slov není vybráno náhodně. „Je symbolické, park je s Adalbertem Stifterem úzce spjatý, kousek odsud je například jeho pomník. Lavička navíc stojí v pomyslném srdci celého lesoparku, kam sám Stifter chodil rád na procházky,“ objasnila Hůlková.



Spisovatel se o parku zmiňoval i ve svém díle, jehož nedílnou součástí je šumavská příroda.

Dalším tématem jeho knih byly právě vztahy mezi zdejšími obyvateli. „Adalbert Stifter chtěl svým dílem posilovat vazby mezi oběma národy. My na něj chceme dnes navázat a opět utužit vztahy Čechů a Němců a propojení ještě posílit,“ poznamenal starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Masivní lavice z dubového dřeva se tak mají stát hmatatelnou připomínkou a symbolem bohaté a mnohdy složité historie mísení českého a německého obyvatelstva, které až do poloviny 20. století tvořili převážně Němci. Například v roce 1930 žilo v Horní Plané skoro 1 600 lidí, z toho ale jen 34 bylo českého původu. Pro obyčejné lidi ale nebyla národnost překážkou.

„Jako problém to vnímala především politická reprezentace. Obyčejní lidé se ale setkávali a navazovali mezi sebou vztahy bez ohledu na národnost,“ přiblížila Hůlková. A to teď chtějí symbolicky přenést do obou lavic, na něž si budou lidé sedat bez ohledu na svou národnost a jazyk.

Lavička Ivana Nového se nachází hned vedle cyklostezky na břehu jezera, asi kilometr od Horní Plané. Láká k posezení například cyklisty, kteří míří do Černé v Pošumaví, a svým tvarem připomíná otevřenou knihu.



Ke stejnému motivu odkazuje i lavice v parku, tam ale podoba není tak zřejmá. Tittl lavice vyřezával tři týdny.