Malé obce na Táborsku vyhlížejí obchvat, ten odvede 15 tisíc aut denně

Chýnov, Strážkovice a naposledy na začátku léta Dolní Lhota na Jindřichohradecku. To jsou nedávno otevřené obchvaty. Do toho rozestavěné kolem Vlachova Březí či Žáru a především Českých Budějovic a Lišova se Štěpánovicemi.

Přeložky silnic v posledních letech hodně přibývají. A další dvě vozovky teď posvětila centrální komise ministerstva dopravy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tak může pustit do příprav obchvatů Kladrub a Lejčkova na tahu z Tábora do Pelhřimova a na dálnici D1.

Pavel Rothbauer, starosta obou vesnic spadajících pod Dolní Hořice, říká v souvislosti s těmito projekty, že už včera bylo pozdě. „Pro naše obyvatele i pro řidiče budou mít obchvaty velmi pozitivní přínos. Zvýší se bezpečnost i plynulost provozu. Jezdí tudy obrovské množství kamionů. Je to jen několik dní, co se zde stala nehoda, při které zemřel řidič,“ upozornil starosta.

Doufá, že přípravu obou staveb nebudou příliš brzdit různá odvolání či protesty. „Čím dříve se je podaří postavit, tím lépe. Dříve jsme doufali, že by se to mohlo povést už v době budování obchvatu Chýnova, ale to se nakonec nestalo,“ konstatoval Pavel Rothbauer.

Odvedou 15 tisíc aut denně

Kladruby a Lejčkov na Táborsku navazují právě na Chýnov ve směru na Vysočinu. Díky přeložkám zmizí například podjezd pod železnicí, který je v ostré zatáčce za Chýnovem a v minulosti se zde stalo několik nehod včetně tragických. Z obcí by pak zmizelo až 15 tisíc aut denně včetně dvou a půl tisíce kamionů.

„Intenzita provozu navíc na tomto tahu postupně roste,“ zmínila ředitelka českobudějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková. Obchvat Kladrub bude dlouhý 2,8 kilometru a povede vlevo od vesnice ve směru na Vysočinu.

Součástí budou dva podjezdy železniční trati a jeden nadjezd. Odhadovaná cena při současných nákladech je 550 milionů korun bez daně. Přeložka kolem Lejčkova má měřit 3,6 kilometru a nyní by stála kolem 910 milionů.

Přípravy jsou ale na začátku. „Nyní nás čeká například zjišťovací řízení z hlediska životního prostředí,“ upřesnila Hrušková. Termíny jsou tak prozatím jen orientační.

Na webu ŘSD je uvedené zahájení prací v roce 2028 a zprovoznění o dva roky později. S oběma stavbami se počítá prakticky už od roku 2006, kdy vznikla nová studie pro silnici první třídy I/19 z Tábora na hranice kraje Vysočina.

Také mnozí řidiči, kteří po tomto tahu jezdí, by úpravy uvítali. „Část za Chýnovem moc neodpovídá silnici, po které jezdí tolik aut a má takovou důležitost. Hodilo by se i více předjížděcích pruhů. Často se tam vytvoří kolona za kamionem, který pak nejde kvůli provozu předjet skoro až k dálnici,“ potvrdil jeden z pravidelných řidičů na této trase Lukáš Strnad.

Vlachovo Březí do konce roku

MF DNES zmapovala situaci také na dalších vybraných obchvatech v Jihočeském kraji. Od loňského jara roste kolem Vlachova Březí na Prachaticku a nová silnice vedoucí východně kolem města bude v provozu ještě do konce letošního roku. Investorem je zde Jihočeský kraj.

Za 163 milionů korun staví tuto 1,1 kilometru dlouhou vozovku firma Strabag. Řidiči se po dokončení vyhnou hlavně cestě přes náměstí a úzkým uličkám při průjezdu městem. A příští rok na podzim bude hotový obchvat Žáru, který je na trase z Trhových Svinů do Nových Hradů na Budějovicku.

10. října 2022

Bude dlouhý přes dva kilometry a za 232 milionů ho pro Jihočeský kraj staví společnost Eurovia CS. Do konce příštího roku by měl být hotový i dálniční obchvat Českých Budějovic.

A zhruba za měsíc bude jasno o tom, na jaké dopravní stavby dostane ŘSD na jihu Čech peníze příští rok. Kromě dálnice by to mělo být na severní spojku v krajském městě, ve hře je i vozovka Třebonín – Rájov, která spojí budoucí D3 směrem na Krumlov. Obrovskou snahou je získat peníze i na obchvat Češnovic a Dasného u Budějovic. Tento projekt je kompletně připravený k vyhlášení soutěže na zhotovitele.