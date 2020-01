Obchvat Strážkovic za 141 milionů usnadní cestu do Novohradských hor

Co je to? Usilují o něj v Lišově, plánují ho kolem Vlachova Březí, staví ho v Českých Budějovicích a touží po něm v Chýnově, Srubci či Dasném. Je to obchvat. Silnice, která odkloní velkou část dopravy z obcí a měst.

Zatímco jinde čekají, ve Strážkovicích u Trhových Svinů začnou takovou komunikaci za několik měsíců stavět.

„Povede nezastavěným územím v severovýchodní části Strážkovic. Stavba komunikace dlouhé 2,2 kilometru si podle rozpočtových odhadů vyžádá 141 milionů korun. Z toho 115 milionů pokryjí fondy EU a zbytek uhradí Jihočeský kraj,“ upřesnil náměstek hejtmanky Josef Knot.

Projekt má vydané územní rozhodnutí a stavební povolení. „Zároveň připravujeme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Práce by měly začít zhruba v červnu letošního roku,“ navázal Knot. Přibližně v polovině roku 2022 by se po silnici mohla projet první auta.

Pro řidiče to bude znamenat lepší a rychlejší spojení především na trase mezi Českými Budějovicemi, Trhovými Sviny a Novohradskými horami. Nová silnice uleví také přibližně pěti stovkám obyvatel samotných Strážkovic.

„Určitě to bude pro naši obec velký přínos. Projíždí tudy hodně vozidel. Provoz se zklidní, a tak bude bezpečnější třeba nástup a výstup dětí jedoucích do a ze školy,“ reagovala starostka Strážkovic Hana Halamová.

Provozu se obec úplně nezbaví, křižuje ji ještě další komunikace z Třeboně a Ledenic na Římov a Velešín. „Určitě tudy dál pojedou třeba řidiči kamionů se dřevem a pískem, kteří se rozhodnou vyhnout hlavnímu tahu,“ podotkla starostka.

Právě z důvodu křížení dvou silnic bude součástí více než dvoukilometrového obchvatu také kruhová křižovatka.

Projekt počítá i s úpravou současné křižovatky na strážkovické návsi včetně přilehlých chodníků. „Hlavní silnice na trase České Budějovice – Trhové Sviny se v obci změní na místní komunikaci a z dosavadní vedlejší silnice na trase Třeboň – Římov – Český Krumlov se stane silnice hlavní,“ upozornil náměstek Knot s tím, že odhadované náklady na tuto akci jsou téměř 28 milionů korun.

Z toho 26 milionů uhradí kraj a zbytek by měl být na obci. Ta však musí ještě hledat prostředky ve svém skromném rozpočtu.

Projekt opět míří na ministerstvo dopravy

Zatímco pro Strážkovice už stačí pouze výběrovým řízením určit zhotovitele a vše může začít, tak třeba v Chýnově na Táborsku mají firmu vysoutěženou, přesto tam však práce zahájit nemohou. Krajský úřad sice před pár týdny opětovně vydal stavební povolení na akci, jenže ani tentokrát nestihlo nabýt právní moci.

„Opět proti němu dorazilo odvolání. To znamená, že krajský úřad musí znovu postoupit spis ministerstvu dopravy, které ho posoudí. Celé kolečko se tak opakuje,“ konstatoval bývalý starosta Chýnova Pavel Eybert, který se roky snaží obchvat prosadit.

I v případě, že by tentokrát ministerstvo námitky nepřijalo, nemusí být vyhráno. „Odpůrkyně stavby může dát celou věc k soudu,“ zmínil Eybert. Vybraná firma M-Silnice je podle jeho slov letos ještě ochotná čekat, jak se situace vyvine, a bude připravená práce zahájit.

Obchvat Chýnova má měřit přes 3,5 kilometru a bude součástí silnice I. třídy z Tábora do Pelhřimova. Městem denně projede až deset tisíc vozidel, z toho je velké množství kamionů. První projekt na obchvat je dokonce z roku 1940, na tom aktuálním se pracuje přibližně deset let. Stavba je vysoutěžená a má vyjít na 262 milionů korun bez daně.