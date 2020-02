Ledenice budou dál sužovat kamiony, obchvat narazil na ochranu přírody

Ledenice trápí podobně jako další jihočeská města nárůst zvláště kamionové dopravy. V tomto případě se stávají tranzitním místem pro řidiče, kteří směřují od Třeboně na Velešín a odtud na státní hranici s Rakouskem a potřebují se vyhnout krajskému městu.

Zamítavé stanovisko pro dvě varianty trasy více než čtyřkilometrového obchvatu vydal v těchto dnech odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu.

Připomínky měl hlavně k části trasy, která vede po hrázi rybníka a také významným biokoridorem tvořeným lesem a potokem. Lokalita je důležitá pro některé zvlášť chráněné živočichy.

„Vzhledem k tomu, že se obchvat plánuje už dvacet let, mě rozhodnutí ani nepřekvapuje. Spíš mě mrzí nárůst kamionové dopravy. Navíc varianta trasy vedoucí po hrázi rybníka Kačerovec nebyla zrovna šťastná,“ míní starosta Ledenic Jiří Beneda.

Odbor krajského úřadu ve svém zamítavém vyjádření zdůrazňuje, že záměr ovlivní prvky systému územní ekologické stability, a to hlavně v biokoridoru Pod Vápenicí, který je stavbou přímo ohrožen. Varianty trasy jsou sice dvě, ale obě do tohoto území zasahují.

Z hlediska životního prostředí by bylo podle odboru vhodnější silnici vést po zemědělských pozemcích, což ale předpokládá změnu územního plánu.

Projekt se rodí čtyři roky

Záměr postavit u Ledenic přeložku silnice II. třídy zveřejnil Jihočeský kraj jako investor poprvé v roce 2017 s tím, že bude hotová po čtyřech letech. Komunikace o dvou jízdních pruzích o délce 4,8 nebo 4,3 kilometru s několika i kruhovými křižovatkami měla vést západně od městyse a směrem k silnici III. třídy vedoucí na Třeboň.

K projektu se vyjadřovalo několik znalců, kteří předložili posudky k vlivu na krajinu, obyvatele i životní prostředí. Už v počátcích záměru ledenický stavební odbor poukazoval na to, že projekt není v souladu s místním územním plánem. Podle Jany Kubecové z krajského odboru životního prostředí je teď další krok na investorovi, kterým je krajský úřad.

Ledenice se tak zařazují po bok dalších městeček na Českobudějovicku, která na přeložky silnic čekají desetiletí, například nedaleké Trhové Sviny.

O něco lépe jsou na tom skoro sousední Strážkovice, kde stavba za 141 milionů korun získala všechna povolení a může začít letos v létě.

Doma mi drnčí skleničky, říká majitel autoservisu

Na rozdíl od těchto obcí samotní Ledeničtí na obchvat tolik nechvátají. Uvítali by spíše zákaz vjezdu kamionů, na který sice upozorňují dopravní značky, ale řidiči je ignorují. Těžká auta ničí silnice a po jejich průjezdech se otřásají domy.

„Bydlím přímo u hlavní silnice, doma mi drnčí skleničky. Velký provoz osobních aut je zase směrem od nás na Srubec a Budějovice. Doufám, že tranzity nákladních aut přes nás přestanou, až se dostaví dálnice,“ myslí si jednačtyřicetiletý místní rodák a majitel autoservisu Milan Petráš.

Podle něj by měl kraj miliony korun spíše použít na rozšíření hlavní silnice, a ne zbytečně zabírat hektary volných a zemědělských ploch na stavbu nákladného obchvatu. Dodržování zákazu vjezdu kamionů do města by podle něj měla víc kontrolovat dopravní policie.

To si myslí i starosta Beneda. Připomíná, že obchvaty nesou i negativní stránky. Například odvedou od města turisty, kteří přinášejí tržby místním živnostníkům.

Podle nedávného vyjádření náměstka hejtmanky Josefa Knota pokryjí investice do těchto obchvatů částečně evropské fondy, ale výdaje na doplňkové stavby, například na chodníky, leží na obcích.