Obchodní zóny vyrostou po celém kraji, do dvou let jich přibude minimálně sedm

Ještě nedávno to bylo jedno veliké pole. Teď už je tam sjezd z dálnice D3, opodál stojí několik nových řadových domů a brzy přibudou i obchody. Prostor kolem dálničního obchvatu v Českých Budějovicích je velmi atraktivní pro developery, a tak se prostor u Hodějovic a čtvrti Mladé začíná zásadně měnit.

Společnost Portin tam chystá vybudovat takzvaný retail park, a to na ploše 12,5 tisíce metrů čtverečních. Pro srovnání, podobný areál nedaleko Okružní v Budějovicích je zhruba o třetinu menší. „Otevřít chceme do konce roku 2025 a už nyní víme, jaké se tam objeví obchody a společnosti,“ uvedl Jindřich Kukačka, jednatel firmy Portin, která se na podobné projekty specializuje.

U sjezdu z dálnice bude například Billa, DM drogerie, McDonald’s, elektro i sportovní prodejna či obchody, které zákazníci nově znají z obchodní zóny na Strakonické. „Zájem o tuto lokalitu byl tak velký, že bychom obsadili i dvojnásobný prostor,“ zmínil Kukačka. Podle něj není tato část krajského města tolik obsazená obchody, a tak očekává značný zájem zákazníků.

„Určitě tam budu jezdit, budeme to mít kousek,“ reagovala jedna z obyvatelek Hodějovic Marta Dvořáková, když se dozvěděla o novém záměru. Portin se každopádně chystá pořádně expandovat v celém Jihočeském kraji. Jeho projektem je zmíněný park u Okružní, ale také v budějovickém Rožnově.

Aktuálně už staví nebo chystají vybudovat dalších sedm projektů. První z nich bude na okraji Lišova na Českobudějovicku. „Tam se chystáme otevírat už v červnu letošního roku,“ upřesnil jednatel.

Řetězce lákají i menší projekty

Změn si všimli také řidiči a obyvatelé Třeboně na příjezdu do města od Budějovic. Po pravé straně tam vznikne retail park, hotový by měl být v roce 2025. Další práce hodlá firma zahájit letos v červnu ve Vimperku na Prachaticku a na podzim v Roudném u Budějovic.

Plánované retail parky

a supermarkety

v Jihočeském kraji: Lišov, Roudné (Českobudějovicko)

České Budějovice (u sjezdu z dálnice v Hodějovicích či u výjezdu na Český Krumlov)

Vimperk (Prachaticko),

Křemže (Českokrumlovsko),

Protivín (Písecko),

Třeboň (Jindřichohradecko).

„To je menší lokální projekt. Některé řetězce už se na to specializují a jdou i do míst a obcí nad dva a půl tisíce obyvatel. Uzpůsobí tomu velikost prodejny i sortiment, který tam nabízí,“ vysvětlil Kukačka.

Stavět se tak bude třeba i v Křemži na Českokrumlovsku a také v Protivíně na Písecku, kde bude nákupní zóna na okraji města u hlavního tahu z Vodňan do Písku. Tam by mělo být hotovo do konce roku 2025. A v Budějovicích ještě jiná společnost chystá další projekt s obchody a supermarketem na výjezdu z města směrem na Krumlov.

Firma využívá pro své projekty brownfieldy či místa, která už jsou pro podobné stavby v územních plánech vyčleněná. Ale třeba u Hodějovic zmizí pod retail parkem asi čtyři hektary polí, jež se musí vyjmout z ochrany půdního fondu. Ačkoliv platí nařízení ministerstva životního prostředí, že pro komerční účely může být toto vyjmutí odsouhlasené jen ve výjimečných případech, investoři si většinou výjimku prosadí.

Ochranou zemědělské půdy se zabývá mikrobiolog Miloslav Šimek z Biologického centra Akademie věd v Budějovicích. Přes všechna upozornění ministerstev na úbytek zemědělské půdy vnímá tato prohlášení spíš jako neúčinné proklamace.

„Podle statistik u nás vlivem eroze a zastavování ubývá 4,5 tisíce hektarů zemědělské půdy ročně. Chápu, že potřebujeme liniové stavby jako dálnice, ale zároveň je třeba lépe pečovat o zbytky půdy kolem nich,“ myslí si Šimek.