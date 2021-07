Malé obchody na vsích skomírají, podporu chystá kraj i ministerstvo

Nakoupí, potkají známé, popovídají si. Vesnické obchody nejsou jen prostorem, kde si lidé obstarají potraviny a základní potřeby do domácnosti, ale v mnoha případech, kdy v obci nefunguje hospoda, jsou i místem setkávání.

Jenže jejich provoz je většinou ztrátový. To potvrzuje i Tomáš Rada, generální ředitel Jednoty, spotřebního družstva České Budějovice.

„V nejhorších vlnách covidu se zákazníci do obchodů v obcích vraceli. Nebylo to ale v takové míře, aby to obchody vytáhlo ze ztrát. A s postupným uvolňováním omezení bych řekl, že se stav trochu vrací do starých kolejí,“ říká Rada.



Současně dala pandemie covidu provozu Jednot zabrat.

„V některých prodejnách jsme se ocitli v situaci, kdy jsme neměli jediného zaměstnance. Přesto jsme je ale dokázali udržet a žádnou nemuseli zavřít. Je to dané tím, že u nás pracuje přibližně 800 kmenových zaměstnanců a dalších zhruba 50 brigádníků. V nejhorších okamžicích jsme tak přesouvali lidi z jednoho místa na druhé,“ vypráví Rada.

K tomu, aby mohly prodejny v malých obcích fungovat, jak jsou místní léta zvyklí, pomáhá provozovatelům Jihočeský kraj.

Vyhlašuje dotační program na podporu venkovských prodejen, do něhož se každoročně hlásí několik desítek zájemců. Mezi nimi právě i Jednota, která tímto způsobem získává dotaci na rekonstrukce krámků, vybavení, nebo část mezd zaměstnanců.

„Letos jsme dostali příspěvek na prodejnu v Neplachově na Budějovicku. Vždy nám tato podpora pomáhá. Mimo jiné v tom, že můžeme zaplatit člověka, protože máme mnohdy problém tam vůbec někoho sehnat. Dostupnost prodejny je přitom na vesnicích pro lidi určitě důležitá,“ popisuje Rada.

Podporu vítá i Luboš Zasadil, starosta Neplachova čítajícího 355 obyvatel.

„Dřív jsme na chod prodejny přispívali z obecní kasy. Je přínosná, snažíme se ji udržet za každou cenu. Letos to díky krajské podpoře není třeba. Ale byli bychom ochotní přispívat i dál. Má stálé zákazníky a vietnamskou prodejnu tu nechceme,“ uvažuje Zasadil s tím, že vedoucí obchodu je jedna ze zastupitelek a pomáhá jí na půl směny někdo ze starších lidí. „Zboží je tu o něco dražší než ve velkých řetězcích v Budějovicích, ale pro lidi je to i tak super,“ míní starosta.

Program Obchůdek 2021+

Pomoci podnikatelům i obyvatelům malých obcí chce také stát. Vláda teď schválila dotační program od ministerstva průmyslu a obchodu nazvaný Obchůdek 2021+.

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do tisíce obyvatel, respektive do tří tisíc obyvatel, kdy v jednotlivých částech obce nežije víc než tisíc lidí, v něm mohou dostat finanční podporu až sto tisíc korun na provoz.

Pro letošní rok je aktuální rozpočet programu 39 milionů korun, do roku 2025 se nyní počítá s celkovou částkou 156 milionů.

„Rámcový program bude fungovat na principu výzev pro kraje. První ministerstvo vyhlásí letos, poslední v roce 2025. V praxi to bude znamenat, že se žadatel o dotaci obrátí na kraj a ten podporu poskytne,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Novinka těší náměstka hejtmana Jihočeského kraje Pavla Hrocha. „Spolupracoval jsem na přípravě projektu a jsem rád, že ministerstvo dává na každý kraj tři miliony korun,“ říká Hroch s tím, že pravidla krajské dotace umožňují pokrytí energií, nájmu i určité investice na vybavení nebo malé opravy, pokud je obchod v majetku obce.

Ministerský program s sebou ponese hlavně finance na mzdy, odvody, nájem a energie.

„Nejdůležitějším aspektem programu Obchůdek 2021+ je součinnost ministerstva a krajů, které budou finanční prostředky poskytovat konkrétním maloobchodníkům,“ tvrdí Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního podnikání na ministerstvu průmyslu a obchodu.

„Kraje a starostové vesnic budou garancí toho, že se podpora dostane přímo těm, kteří ji nejvíce potřebují a kde bude nejvíce přínosná. Důležitost venkovských prodejen a jejich udržení potvrdila i pandemická situace, kdy lidé žijí na vesnici ocenili možnost nákupů přímo v místě jejich bydliště,“ upřesňuje Vinkler.

„Pokud budeme mít na dotaci nárok, určitě ji využijeme. Bude to důvod, abychom prodejny nezavírali, protože v místech s několika stovkami obyvatel jsou nerentabilní. Už kraj nám pomáhá, pokud to bude v podobném směru od ministerstva, tak to vítám,“ dodává Rada.