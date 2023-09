Bezdomovec v Písku bodl mladíka, který ho urážel a kopal. Obvinění jsou oba

Strážníci městské policie i policisté zasahovali 25. srpna v Písku na Mírovém náměstí, kde měl starší muž bezdůvodně bodnout do hrudi osmnáctiletého mladíka. Ten skončil v nemocnici a útočníka, místního šedesátiletého bezdomovce, zadrželi strážníci. Byl opilý, ale událost popsal jinak než zraněný mladík. K objasnění případu pomohli i další svědci.

„Kriminalisté nakonec zjistili, že mladík doprovázený několika slečnami na bezdomovce odpočívajícího na lavičce slovně i fyzicky, konkrétně kopy, zaútočil. Když bezdomovce napadl podruhé, ten se v obavě o svůj život bránil a mladíka bodl nožem,“ popsala písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Bezdomovec nikam neutekl, nezapíral a policistům vše doznal. Nyní čelí obvinění z ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Vyšetřovaný je na svobodě.

Také zraněný mladík má svůj díl viny, vyšetřovatel jej obvinil z výtržnictví. Podle něj to byl on, kdo celý konflikt bezdůvodně vyprovokoval. „Možná chtěl prokázat hrdinství před svým dámským doprovodem? Také on je vyšetřován na svobodě,“ doplnila mluvčí.

Ale případ má i třetího obviněného. Jistá Jana do něj vstoupila dva dny po popsaném incidentu. Rozeslala email svolávající pochod „proti romským vagabundům z Ukrajiny, kteří v Písku mají volné pole k vraždám a násilnostem…“

„Vše motivované úmyslem vzbudit nenávist vůči příslušníkům jedné skupiny obyvatel. Anonymita internetu ženu neochránila a kriminalisté brzo zjistili, že rozhořčená pisatelka Jana je devětapadesátiletý muž z Písku,“ popsala Čuřínová Ingrišová.

Kriminalistům své úmysly doznal, nyní čelí obvinění z přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Všechny obviněné tak čeká soud.