Koronavirus do jižních Čech nepřivezli lyžaři, ale pendleři, říká primář

Jak virtuální ambulance funguje?

Když je klinický stav pacientů dobrý, jsou doma, ale my je dvakrát třikrát týdně kontaktujeme, abychom věděli, že jsou opravdu v pořádku. Protože u covidu je zrádné to, že ze začátku to vypadá jako by nic a potom pátý až sedmý den začne najednou jít do tuhého. A když je těmto pacientům hůř, zveme je na hospitalizaci.

Čím je koronavirová infekce ještě záludná?

Velkým rozsahem klinických projevů navíc nejen v prostoru, ale i v čase. Některým nemocným není skoro nic a přitom mají virus v dýchacích cestách a mohou nakazit okolí. A potom jsou ti, kteří mají kašel, zvýšenou teplotu, jsou unavení, hůř se jim dýchá a nerozlišíte, kdo z nich za několik dní bude bez potíží a kdo bude na ARO připojený na ventilátor kvůli těžkému zápalu plic.

Můžete uvést nějaký případ?

Měli jsme tu pacientku, jejíž rentgen plic zprvu vypadal normálně, a po pěti dnech nevelkých teplot a rozvoje lehké dušnosti cétéčko ukázalo oboustranný těžký zápal plic. Zdánlivě se nic neděje, a najednou je průšvih. A proto si myslím, že koronavirová infekce tak zaskočila Číňany, Italy i Američany.

Jak vypadá péče o pacienty s covidem-19?

Z hlediska pacienta se péče příliš neliší od péče o pacienty s chřipkou nebo zápalem plic. Dostávají podobné léky, infuze, kyslík. Ale rozdíl je v tom, jak to děláme. Protože se potřebujeme před nákazou chránit, říkám, že chodíme ve skafandru, to znamená, že používáme ochranné prostředky, roušku nebo respirátor, brýle nebo obličejový štít, rukavice a plášť a všechno musíme dělat ve dvou. Jeden je u pacientů, druhý ho zajišťuje venku za dveřmi. Jako potápěči, jeden je pod vodou a druhý na hladině ho hlídá.

Znáte průměrnou dobu hospitalizace covidového pacienta?

Je to hodně velký časový rozptyl. Někdy tu stráví den dva a zjistíme, že to není tak hrozné a mohou domů. Někdy tu zůstanou řadu týdnů a někdy bohužel i zemřou. Teď tu máme pacienty, kteří jsou tu třetím týdnem a zatím ještě nevidíme dobu, kdy by mohli jít domů. Záleží na celkovém zdravotním stavu, hlavně na jejich souběžných nemocech a také na tom, jaké mají doma zázemí, nakolik byli soběstační před tím, než onemocněli.

Máte dost personálu, není pro oddělení problém, že se někteří rodiče musí postarat o děti v době zavřených škol a školek?

Báli jsme se toho, ale překvapivě celý náš tým se k tomu postavil takovým způsobem, že jsme vlastně zavření škol a školek nezaregistrovali. Máme prostě úžasný pracovní kolektiv, který se k tomu postavil naprosto věcně a konstruktivně. Kolegové a kolegyně si to zařídili tak, že mohou být v práci a jeden druhého podržíme.

Aleš Chrdle Jednapadesátiletý rodák z Českých Budějovic je absolventem Lékařské fakulty v Plzni, má atestaci v oborech interna a infekční lékařství. Po promoci nastoupil do českobudějovické nemocnice na infekční oddělení, kde působí dodnes. Od ledna 2019 je primářem oddělení. Má za sebou dvouapůlletou stáž na infekci v univerzitní nemocnici v anglickém Liverpoolu. Specializuje se na klíšťovou encefalitidu, tularemii a onemocnění způsobená zlatým stafylokokem. Je ženatý, má dceru a dva syny ve věku od 12 do 23 let. Rád cestuje a tančí, jezdí na kole, lyžích, kolečkových bruslích a běhá.

Jak se změnil život na infekčním oddělení v době koronavirové?

Změnil se v tom, že máme méně obvyklých infekčních nemocí. Při nástupu epidemie jsme mysleli, že tu budeme mít pouze pacienty s covidem, k tomu naštěstí v našem kraji nedošlo. Jižní Čechy jsou z tohoto pohledu nejčistší ze všech českých regionů.

Co za tím stojí, když kraj má v této souvislosti nevýhodnou polohu vedle Rakouska a Německa s vysokým počtem nakažených?

Podle mě je to výsledek těsné a dlouhodobě funkční spolupráce nemocniční laboratoře molekulární genetiky, našeho oddělení, epidemiologů a jihočeských nemocnic mezi sebou. Naše laboratoř začala covid vyšetřovat hned na začátku, jako druhá v republice za Národní referenční laboratoří. A velmi brzy se k ní přidali akademici. Proto jsme mohli nakažené i ohrožené lidi rychle diagnostikovat, včas podchytit jejich kontakty a tím pádem se covid nemohl v kraji tak rozšířit.

Odkud se v regionu vzala první ohniska epidemie?

Koronavirovou nákazu do jižních Čech nepřivezli lyžaři, ale hlavně pendleři z Rakouska a Německa a potom už buď Jihočeši ze svých cest do oblastí, kde je vysoký výskyt, kam patří nejen zahraničí, ale i Praha a nyní nově západní Čechy, nebo naopak nakažení z těchto oblastí přijedou s koronavirem k nám.

V poslední době jsou infekční oddělení spojována hlavně s nemocí covid-19. Kolik práce máte s dalšími infekcemi?

V současnosti už máme obvyklých infekcí opět víc než pacientů s covidem. Už tu leží první pacient s klíšťovou encefalitidou, léčíme průjmová onemocnění, zhruba před měsícem jsme tu měli velké množství mladých lidí s těžkými zápaly plic. Přišli s podezřením na covid, ale ukázalo se, že to je těžký zápal plic bakteriální, a nikoli virový.

Tušíte, kde k němu přišli?

Někteří mohli doplatit na to, že se nedostali k praktikovi. Čekali několik dní doma, jenže zánět mezitím pokročil a zhoršil se natolik, že přišli už s rozvinutým zápalem plic. Bylo to v době, kdy doznívala chřipková epidemie a začínal covid. V prvních dvou březnových týdnech měla většina pacientů, kteří k nám přišli, chřipku nebo její komplikace včetně těchto zápalů plic. A od poloviny března už začal být výraznější covid.

Jaký je rozdíl mezi nástupem chřipky a covidu?

Chřipka vás skolí během pár hodin, s vysokou horečkou, bolestí hlavy, svalů a velkou únavou se svalíte do postele a nikam nejdete. Když se nakazíte koronavirem, ještě několik dní celkem fungujete, pokašláváte a říkáte si – dneska si musím odpočinout, protože mi není dobře. Ale mezitím roznášíte tento nakažlivý virus ve svém okolí.

Kolik lidí u nás už může mít protilátky proti koronaviru?

Testování na protilátky proti koronaviru u nás teď probíhá. Ale třeba v Rakousku, kde epidemie začala dřív, zjistili, že protilátky má zhruba půl procenta populace. To je nebezpečně málo, když mluvíme o tom, že nákaza se přestane šířit, až když je v populaci kolem 70 procent lidí s protilátkami. Musíme to brát, že jsme naprosto netknutá skupina lidí, a připravit se na to, že koronavirus tu s námi může být ještě dlouho.

Není už informační smršť o koronaviru pro lidi spíš škodlivá?

Jednoznačně ano. Já třeba média sleduji krátce a jen jednou denně, protože každou hodinu přicházejí nové zprávy a nová nařízení, dneska je to takhle, zítra zase jinak. Negativní důsledky pak vidíme i na našich pacientech, kteří mají jen mírné potíže, ale pod vlivem mediální masáže a internetu mají pocit, že už sedí hrobníkovi na lopatě.

Cítíte podporu veřejnosti?

Obrovskou. Lidé se začali ke zdravotníkům chovat slušněji, doufám, že ne přechodně. Když komunikujeme s pacienty a jejich rodinami, vnímáme mnohem větší stupeň vstřícnosti a snahu domluvit se. Dlouhodobě se snažíme o partnerský vztah s pacienty, to znamená, že pacient a jeho rodina jsou součástí ošetřujícího týmu a podílejí se na rozhodování o diagnostice a léčbě, a v současné době se nám to daří lépe než jindy.