Z Chýnova do Tábora jezdí hodně studentů, proto tam v neděli přidali vlaky

17:14

Od 10. prosince platí nové jízdní řády pro rok 2024. Na železnici v Jihočeském kraji to znamená i posílení spojů na některých tratích. Týká se to například trasy z Milevska či Chýnova do Tábora.