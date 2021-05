Kluzák se zabořil do živého plotu u domu kvůli pilotově pozdní volbě

Nehoda se stala 9. srpna v obci Krotějov. Osmačtyřicetiletý pilot musel nouzově na zem s kluzákem VSO-10 známým jako Vosa. Podle plánu měl přistát až na nedalekém letišti v Soběslavi.

„Při letu z Pelhřimova do Soběslavi se rozhodl vzhledem k deficitu výšky pro přistání do terénu. Vlivem nesprávného rozpočtu došlo k doteku kluzáku se zemí na vysoké rychlosti. Pilot se rozhodl přerušit přistání a vědomě přitáhl řídící páku. Nastoupal do zhruba 10 metrů a přeletěl vyhlédnutou plochu pro přistání. Následně kluzák dopadl na travnatou plochu a narazil do živého plotu před domem,“ píše se ve zprávě o vyšetřování.

Nouzové přistání inspektorům popsal i svědek, majitel poškozeného plotu. Ten si všiml nad domem letícího kluzáku a pomyslel si, že bude přistávat na louce, tak se na to chtěl podívat. Ještě viděl, jak se za domem otáčí, potom ho ztratil z dohledu. Proto chtěl vyjít před dům. Následně slyšel hluk.

Najednou letadlo prorazilo plot a přes túje se dostalo na zahradu. Ihned běžel k letadlu. Viděl pilota, kterému pomohl se odpoutat z bezpečnostních pásů a vystoupit.



„Svědek dále uvedl, že po nárazu pilot nejevil známky zranění a normálně komunikoval,“ je zaznamenáno ve zprávě.

Pilot se pak na místě podrobil dechové zkoušce provedené Policií ČR na zjištění alkoholu. Výsledek testu byl negativní.

V závěru zprávy se pak konstatuje, že příčinou letecké nehody byl „pozdní výběr plochy pilotem pro provedení přistání do terénu s následným neustáleným režimem letu v průběhu přiblížení na přistání“.

Škoda se po nehodě odhadovala na více než 200 tisíc korun.