Zájem o šumavská nouzová nocoviště stoupá, může za to i covid

Horské boudy, chaty a penziony jsou sice pohodlným místem k odpočinku po náročné túře, stále více však mnozí turisté dávají přednost nocování přímo v přírodě. Záliba se více rozšířila i v souvislosti s covidem a omezeními.

Nouzová nocoviště fungují na jihu Čech nejdéle na Šumavě. Nacházejí se především podél páteřní červené turistické trasy v blízkosti státní hranice, která vede od Železné Rudy do Nové Pece. Na jihu Čech jsou celkem čtyři taková odpočinková místa. Všechna slouží jen na jednodenní přespání.

„Oheň mohou turisté rozdělávat pouze na jednom jediném nocovišti, a to na Poledníku, kde je venkovní krb. Všude jinde je to jinak zakázané,“ připomíná mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Nocoviště jsou celoročně otevřená vždy od šesti odpoledne do devíti ráno druhého dne. Nelze tam sice tábořit trvaleji, i tak ale jde o příjemné zpestření pro ty, kteří si chtějí užít drsnější podmínky pod širákem.

„Zájem je čím dál vyšší. Jednak v tom samotném terénu, ale také se zvýšil počet dotazů, jak to na nouzových nocovištích funguje. Zčásti je to pro návštěvníky dobrodružství, ke kterému je vedlo to, že byla při covidu zavřená ubytovací zařízení,“ potvrzuje Dvořák.

Zároveň dodal, že bohužel stoupla i frekvence lidí, kteří přespávali v národním parku v karavanech, což je zakázané. „Přesný počet návštěvníků našich nocovišť nevíme. Je to ale v řádu možná i tisíců za celý rok. Mezi nejoblíbenější patří Bučina na hranicích s Bavorskem,“ usuzuje Dvořák. Velmi vyhledávané je i to u Poledníku.

Vyráží tam i v zimě

Na těchto místech je možné přespat ve stanech či jen spacácích. „Vyznavači extrémnějších zálib to využívají samozřejmě i v zimě. Tam je ale nutné připomenout, že musí být lidé dobře připravení. Místa se nachází ve vyšších partiích Šumavy,“ varuje mluvčí.

Na vyšším zájmu se podle vedoucího strážců NP Šumava podepsalo i zrušení zahraničních dovolených. „Stále se také setkáváme s neukázněnými turisty. Každý by se měl předem seznámit s návštěvním řádem,“ apeluje vedoucí strážců parku Ondřej Drnovec.

Poměrně jednoduché je dostat se na vyhrazené místo na jihočeské Bučině v první zóně parku a přespat tam pod širým nebem. „Leží při červené trase v těsné blízkosti Alpské vyhlídky,“ popisuje Dvořák. Za dobré viditelnosti se odtud nabízí jeden z nejkrásnějších šumavských panoramatických výhledů na Alpy.

Dalším nocovištěm je Strážný u hranic na Prachaticku, který se nachází na křižovatce červené a žluté trasy necelý kilometr jihozápadně od obce Strážný. Na ně navazuje Nové Údolí a Pod Plešným jezerem. Další tři jsou pak na západní straně Šumavy.

„Přesné umístění naleznou zájemci na webu npsumava.cz. Najdou tam jak trasu, která začíná na jihu, tak i tu, která startuje na západě. Celá měří 80 kilometrů. Jsou tací, kteří za týden projdou díky našim nocovištím celou Šumavu,“ poznamenává Dvořák.

Pokuta se může vyšplhat až na 100 tisíc korun

Zároveň upozorňuje, že se na těchto místech nenachází žádný oficiální zdroj pitné vody. „Je to na uvážení každého, aby si vzal dostatečné množství s sebou. Případně kdo se nebojí, může vyzkoušet v horních partiích například nějaké studánky,“ vysvětluje mluvčí. Na každém nocovišti jsou ale mobilní toalety.

Strážci chodí tato místa kontrolovat každý den. Čím dál častěji se setkávají s neukázněnými turisty. Největší nepořádek po sobě zanechávají lidé na Bučině či na Rybárně. Zároveň se stává, že lidé špatně odhadnou svou připravenost a jsou odkázaní na pomoc strážců.

„V Českých Budějovicích bude například přes den dvanáct a v noci pět stupňů. U nás ale bude mrznout. Je to spaní v divočině ve vysokých nadmořských výškách. To je potřeba mít na paměti,“ upozorňuje Dvořák.

„Turisté se dělí na osoby dodržující pravidla, osoby neznalé, které nemají povědomí o zákoně nebo návštěvním řádu, a poslední kategorií jsou ti, co porušují pravidla vědomě,“ vysvětluje Drnovec. Právě jejich počet se při pandemii zvýšil.

Občas naleznou rozbitý stan, či dokonce zbytek doutnajícího dřeva. V takovém případě jde o nedovolenou činnost, za kterou hrozí na místě pokuta až deset tisíc korun. Ve správním řízení to pak může být dokonce až 100 tisíc korun.