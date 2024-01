Lékaři splnili plán a operují více, přesto se na kyčel čeká i tři roky

Za minulý rok zvládli zdravotníci odoperovat více než 2,5 tisíce totálních endoprotéz kyčlí a kolen. Čekací doba se díky tomu v některých zařízeních zkrátila až o jeden rok.

„Slíbili jsme, že v nemocnicích navýšíme počet ortopedických operací proti roku 2019 o 50 procent. To byl poslední rok, kdy počet zákroků neomezovala covidová opatření. Náš plán byl dosáhnout v roce 2023 dva a půl tisíce totálních endoprotéz. Mám radost, protože číslo se nám povedlo překonat o třicet zákroků. To nám umožňuje snižovat dobu, kdy Jihočeši musí na tuto operaci čekat,“ sdělil jihočeský hejtman Martin Kuba.

To potvrzuje i Michal Čarvaš, ředitel prachatické nemocnice, v níž se za poslední tři roky povedl počet ortopedických zákroků více než zdvojnásobit. „V roce 2019 jsme jich měli 220, v roce 2022 už 342 a minulý rok 500. Pomohlo nám s tím navýšení prostoru na sálech pro ortopedii, otevření vlastní ortopedické JIP, navýšení personálu, lepší organizace péče, příprava pacientů včetně edukace,“ vyjmenoval Čarvaš.

Přes tisíc zákroků za rok

Doplnil, že současný počet operací je limitní a v dalších letech jeho navyšování neplánují. Díky jmenovaným opatřením se nemocnici podařilo čekací dobu stáhnout z 2,5 na přibližně 1,5 roku.

Počet ortopedických zákroků výrazně navýšila také nemocnice v Českých Budějovicích. Z původního počtu 727 v roce 2019 se vyšplhala až na 1 079. Její vedení však konstatovalo, že kvůli zvyšujícímu se počtu pacientů s kloubními problémy se tento nárůst do zkrácení čekací doby téměř nepromítne.

„Pokud jsme meziročně navýšili počet operací o 50 procent, dočká se do roka své endoprotézy o 50 procent více pacientů. Čekací doba pro ty nové je ale stále nad tři roky. Navýšená operativa jde totiž ruku v ruce se stoupajícím počtem pacientů, kteří kloubní náhradu potřebují,“ vysvětlil ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

S tím souhlasí i v dalších jihočeských nemocnicích. Například v Táboře, kde oproti předcovidovým rokům navýšili počet operací o 26 procent na výsledných 829 výkonů, se čekací doba dlouhodobě drží mezi devíti až dvanácti měsíci. Je tak jedna z nejkratších v kraji.

V Jindřichově Hradci, kde počet operací navýšili z 253 na 325, se čekací doba stále drží na hranici jednoho roku. Nemocnice však do budoucna plánuje další provozní úpravy, které by mohly počet provedených operací navýšit, a tím i zkrátit čekací dobu.

Pomáhají přesčasy i lepší organizace na sálech

V jihočeských nemocnicích se také shodli, že přestože se operace totálních endoprotéz plánují primárně na řádnou pracovní dobu a k navýšení jejich počtu dopomáhají změny, jako je personální navýšení a úprava organizace operačních sálů, svou roli v tom hraje i finanční motivace a přesčasy. Ty se pak týkají především specializovaných a málo dostupných profesí.

„V tuto chvíli jsou přesčasy lékařů limitující zejména pro anesteziology. Těch je obecně málo, a navíc zajišťují péči napříč celou nemocnicí a napříč obory,“ sdělil Šnorek.

Ředitelé nemocnic pak narůstající počet lidí, kteří potřebují podstoupit kloubní výměnu, vidí jako trend, jenž bude i v dalších letech pokračovat. Jedná se proto podle nich o výzvu, na kterou se musí české zdravotnictví připravit.

Nárůst těchto pacientů souvisí s delší dobou dožití, aktivitou i ve vyšším věku, s celkově lepším zdravotním stavem populace a lepší preventivní péčí. „Svou roli hraje i povědomí o endoprotetice a možnost fungovat bez bolestí a pohybových omezení i ve vyšším věku,“ uvedl primář táborské nemocnice Pavel Pazdírek.

„Jsme svědky dramatického stárnutí populace. Podle Českého statistického úřadu došlo za posledních 10 let k nárůstu počtu obyvatel ve věku nad 65 let z 1,7 milionu na 2,2 milionu. Pokud mluvíme o navýšení počtu operací, musíme si uvědomit i tento fakt,“ uvedl Šnorek s tím, že za přínosný by v tomto ohledu považoval koordinovaný postup všech jihočeských nemocnic.

To odpovídá i současným plánům vedení kraje. „Teď na to navazujeme programem, který co nejvíce sjednocuje postupy v jednotlivých nemocnicích, aby všude byly stejné standardy a co nejvíce se zefektivnila rehabilitace,“ přiblížil Kuba.