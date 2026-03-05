Řidič jel s historickou tatrou zřejmě příliš rychle, škoda po nehodě bude vysoká

  15:40,  aktualizováno  15:40
K nehodě historické Tatry 603 nedaleko Kunžaku na Jindřichohradecku vyjížděly ve čtvrtek odpoledne všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle předběžných závěrů je pravděpodobnou příčinou nehody rychlost vozu.
Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026)
Další 4 fotografie v galerii

Podle policistů činí předběžná škoda na vozidle 500 tisíc korun. (březen 2026) | foto: Foto: HZS Jihočeského kraje

Modrého veterána, který vyjel ze silnice mezi Kunžakem a Lomy, řídil devětasedmdesátiletý muž. Při příjezdu záchranářů byl již mimo vozidlo a se zdravotníky komunikoval.

„Při havárii utrpěl lehká poranění v oblasti hlavy a dolní končetiny. Po základním ošetření a uložení do vakuové matrace byl přepraven na urgentní příjem nemocnice v Jindřichově Hradci,“ komentovala mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

„Škoda je předběžně odhadnutá na 500 tisíc korun,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

U nehody zasahovali i hasiči z jindřichohradecké stanice. „Provedli protipožární opatření a zajistili vozidlo,“ upřesnil jejich roli mluvčí jihočeského sboru Vratislav Malý.

24. února 2026
Autor: