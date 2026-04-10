Nehoda se stala v půl šesté ráno v ulici Nebahovská a vyjela k ní posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous s lékařem z Prachatic. Záchranáři dorazili na místo do dvou minut od přijetí výzvy. Současně vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby.
Zraněná žena středního věku byla v bezvědomí a vykazovala známky masivní krevní ztráty. Utrpěla rozsáhlá poranění dolních končetin a pánve.
„Záchranáři ženu uvedli do celkové anestezie a napojili na umělou plicní ventilaci. Současně zastavili krvácení a stabilizovali pánev,“ přiblížil mluvčí záchranky.
Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie
Po zajištění pacientku posádka letecké záchranné služby transportovala na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice.
Okolnosti nehody nyní prověřují policisté. Mluvčí Jiří Matzner uvedl, že řidič autobusu srážku nese špatně a budou se o něj zřejmě muset postarat odborníci například na posttraumatickou péči.
„Pro řidiče je podstatné, že silnice nebude zatím uzavřená a provoz je tam řízený kyvadlově,“ sdělil. Bližší podrobnosti mají policisté zveřejnit v následujících hodinách.