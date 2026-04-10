Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

  9:34,  aktualizováno  9:34
Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá poranění nohou a pánve a vrtulník ji transportoval do českobudějovické nemocnice.
Zvětšit fotografii

ilustrační snímek | foto: HZS Jihočeského kraje

Nehoda se stala v půl šesté ráno v ulici Nebahovská a vyjela k ní posádka rychlé zdravotnické pomoci a vůz rendez-vous s lékařem z Prachatic. Záchranáři dorazili na místo do dvou minut od přijetí výzvy. Současně vzlétl i vrtulník letecké záchranné služby.

Zraněná žena středního věku byla v bezvědomí a vykazovala známky masivní krevní ztráty. Utrpěla rozsáhlá poranění dolních končetin a pánve.

„Záchranáři ženu uvedli do celkové anestezie a napojili na umělou plicní ventilaci. Současně zastavili krvácení a stabilizovali pánev,“ přiblížil mluvčí záchranky.

Po zajištění pacientku posádka letecké záchranné služby transportovala na anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice České Budějovice.

Okolnosti nehody nyní prověřují policisté. Mluvčí Jiří Matzner uvedl, že řidič autobusu srážku nese špatně a budou se o něj zřejmě muset postarat odborníci například na posttraumatickou péči.

„Pro řidiče je podstatné, že silnice nebude zatím uzavřená a provoz je tam řízený kyvadlově,“ sdělil. Bližší podrobnosti mají policisté zveřejnit v následujících hodinách.

Autor: