Řidič nedal přednost motorkáři, ten přistál na kapotě a těžce se zranil

Nehoda se stala krátce po 17. hodině na křižovatce silnic III. třídy u Libějic, kde se srazila Škoda Kodiaq s motocyklem značky Moto Guzzi V7 Special.

„Z dosavadního šetření vyplývá, že řidič škodovky jedoucí ve směru od obce Lom na Libějice pravděpodobně nedal motocyklistovi přednost a došlo ke střetu,“ popsala policejní mluvčí Lenka Pokorná.

Motorkář skončil po střetu na kapotě auta. Utrpěl velmi vážná zranění, s nimiž byl v kritickém stavu transportován vrtulníkem do českobudějovické nemocnice. Ve voze cestovali řidič se spolujezdcem, kterým se nic nestalo.

Okolnosti události, její průběh a míru zavinění nyní prověřují kriminalisté. Ti hledají svědky z vozidla, které bezprostředně před střetem projíždělo místem nehody.

„Následně pravděpodobně odbočilo a pokračovalo na spojovací cestu do obce Radimovice u Želče. Hledané vozidlo jelo z Plané nad Lužnicí, kde přejíždělo provizorní most a pokračovalo přes Zhoř a Lom. Mělo by jít o osobní vozidlo Volkswagen Sharan červené barvy, starší generace,“ upřesnila mluvčí.

Policisté nyní žádají posádku tohoto vozidla, aby se s nimi spojila na telefonních linkách 974 238 700 nebo 974 238 730 nebo na čísle 158.