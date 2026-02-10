Cyklista přecenil síly na mokré lesní cestě, po nárazu do stromu zemřel

  11:12
Devětašedesátiletý cyklista zemřel v pondělí odpoledne u obce Mříč na Českobudějovicku. Na mokré lesní cestě jel zřejmě příliš rychle a narazil do stromu. I přes nasazenou helmu zraněním na místě podlehl.
Cyklista na Budějovicku zemřel po nárazu do stromu.
Zvětšit fotografii

Cyklista na Budějovicku zemřel po nárazu do stromu. | foto: PČR

Starší muž si vyrazil v pondělí odpoledne na projížďku na kole. Po lesní cestě mířil od obce Habří k obci Mříč na Českobudějovicku.

„Cyklista pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokré cestě vyjel mimo komunikaci do lesa, kde narazil do stromu,“ přiblížila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Cyklista zemřel po nárazu do domu. Policie řeší i možný střet s autem a hledá svědky

Muž měl nasazenou helmu, ale ani ta mu při nárazu nepomohla. Cyklistu našel kolemjdoucí, který zavolal záchrannou službu. Jak dlouho muž v lese ležel po nehodě, policisté zatím nedovedou určit. To, i další příčiny, jsou součástí vyšetřování.

„Cyklista byl podle oznamovatele v bezvědomí. Po příjezdu na místo lékař zjistil, že muž již nejeví známky života, a mohl pouze konstatovat smrt,“ dodala mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: