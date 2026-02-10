Starší muž si vyrazil v pondělí odpoledne na projížďku na kole. Po lesní cestě mířil od obce Habří k obci Mříč na Českobudějovicku.
„Cyklista pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy a na mokré cestě vyjel mimo komunikaci do lesa, kde narazil do stromu,“ přiblížila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Muž měl nasazenou helmu, ale ani ta mu při nárazu nepomohla. Cyklistu našel kolemjdoucí, který zavolal záchrannou službu. Jak dlouho muž v lese ležel po nehodě, policisté zatím nedovedou určit. To, i další příčiny, jsou součástí vyšetřování.
„Cyklista byl podle oznamovatele v bezvědomí. Po příjezdu na místo lékař zjistil, že muž již nejeví známky života, a mohl pouze konstatovat smrt,“ dodala mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.