Nepřipoutaný řidič vyletěl v Budějovicích při nárazu z auta, na místě zemřel

„Policisté na místě zjistili, že řidič vozidla Škoda Fabia jel od Nemanic do centra a pravděpodobně nezvládl na mokré komunikaci vozidlo, dostal smyk a přejel do protisměru. Zde jel z centra řidič vozidla BMW a ten narazil do boku Škody Fabie,“ uvedl v sobotu krajský mluvčí policie Jiří Matzner.

Auta skončila částečně mimo silnici na chodníku. Škoda Fabia zdemolovala bránu kamenictví.

Podle policejního vyšetřování řidič škodovky nebyl připoutaný a při nárazu z auta vypadl. Zemřel na místě. „Jeden z mužů bohužel utrpěl vážná zranění neslučitelná se životem, kterým podlehl na místě ještě před příjezdem záchranářů, a lékařka musela už jen konstatovat smrt,“ řekla krajská mluvčí záchranné služby Zuzana Fajtlová.

Druhý řidič neměl viditelná zranění a záchranáři ho převezli na pozorování do nemocnice.

„Průběh nehody zachytila palubní kamera jeho vozu. Záznam zajistili policisté pro potřeby vyšetřování,“ dodal Matzner.

Podle Fajtlové se jedná o čtvrtou oběť dopravních nehod v kraji tento týden. Policie varuje řidiče, aby přizpůsobili rychlost vozu stavu komunikace a svým schopnostem.