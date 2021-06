V centru Českých Budějovic chtějí u Malše postavit náplavku s kavárnami

„Na jednání rady jsme schválili vytvoření projektové dokumentace. Zahrnuje to projektovou přípravu a získání územního rozhodnutí na úpravu nábřeží,“ oznámil náměstek primátora Juraj Thoma.

Předběžný odhad této zakázky jsou necelé dva miliony korun a hotovo by mělo být příští rok.

Záměr navrhuje na pravém břehu Malše od Krumlovského po Železný most pěší korzo s náplavkou. Byla by bezbariérově přístupná od kulturního domu Slavie a z dalších míst.

„Prostor nábřeží je natolik velkorysý, že je možné u náplavky vybudovat i komerční prostory,“ popisuje dokument Město a voda, jehož autorem je budějovický Atelier 8000.



Kromě projektové dokumentace zatím není jasné, kolik bude celá akce stát. Hrubý odhad jsou desítky milionů korun.

V letošním roce se radnice pustila také do příprav proměny prostoru u Vltavy nedaleko sportovního areálu SKP. S ohledem na koronavirus, který způsobil nižší příjmy a škrtání v rozpočtu, však bude zásadní, zda bude mít radnice na vše dost peněz.

„Odložení některých akcí může vždy nastat. Kdo je ale připraven, není ohrožen. Je potřeba mít projekt s územním rozhodnutím. Když se totiž na něco snažíte sehnat finance, první otázka zní: Máte na to projekt? To platí pro evropské dotace i vyjednávání s Ředitelstvím vodních cest či Povodím Vltavy,“ reagoval Thoma. Právě tyto instituce by se na akci mohly podílet.