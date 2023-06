Do Budějovic se vrací Múzy na vodě, nabídnou Plachetku i Basikovou

Léto bude v Budějovicích patřit kultuře. Místní a turisty potěší přes 400 akcí. Užijí si děti i dospělí. „Zveme na ně nejen obyvatele, ale nadšence do umění z celých Čech. Každý den se zde bude konat alespoň jedna větší či menší kulturní akce. Program je navíc dost pestrý,“ zve náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

První akcí bude festival pouličního umění Montmartre. Ten se uskuteční od pátku do soboty pod Černou věží a nabídne prostor pro amatérské umělce, kejklířská a divadelní představení nebo vystoupení pouličních básníků, tanečníků a muzikantů.

„Festival Montmartre je tu teprve druhým rokem, ale do městského života krásně zapadl a určitě to sem patří,“ myslí si Kudláčková. Již 1. července odstartuje na molu u Sokolského ostrova oblíbený hudební festival Múzy na vodě, na kterém se do 6. července představí šest souborů hrajících vážnou, folklorní, dechovou nebo jazzovou a bluesovou hudbu.

„Každý rok se chceme programem dotknout co nejvíce žánrů, aby si tam každý našel to své. Zároveň se snažíme oslovit i umělce se zvučnými jmény. To se nám letos povedlo díky Báře Basikové a Adamu Plachetkovi,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Sedláková.

Kromě nich se představí uskupení The Cello Boys, které propojuje klasické hudební styly s rockovou a moderní muzikou a v netradičním podání zahrají skladby světoznámých kapel a skladatelů. Hned další den vystoupí opravdu kapela Fragile, která k interpretování známých hitů nepoužívá žádné hudební nástroje a členové kapely si vystačí pouze se svým hlasem.

Přijede i kinematograf

Mix zajímavých kapel ale nebude v létě čekat pouze na Sokolském ostrově. Od 11. července do 22. srpna se na pódiu na hlavním náměstí vystřídá celkem 12 skupin a interpretů. Zahrají šanson, folk, swing, country, rock i pop.

Léto ve městě 1.–6. července Múzy na vodě

3. července: Adam Plachetka s orchestrem Jihočeského divadla

6. července: Bára Basiková a Blue Cimbal 7.–10. července Kinematograf bratří Čadíků 7. července: Střídavka

8. července: Princ mamánek 10. července: Přání k narozeninám 11. července – 22. srpna Hudební večery na náměstí 13. července: Jen tak tak

25. července: Jazzika

1. srpna: Nepresso

17. srpna: Oni 11. července – 22. srpna Radniční léto

13. července: Hadráček a létající svetr

17. července: Žalman a spol. 18. července: Pes a drak

7. srpna: Nezmaři

22. srpna: Jak Václav princeznu vyléčil a Zakletý les

O další kulturní zpestření se postará Radniční léto. Akce je zaměřená především na rodiny s dětmi a na radničním nádvoří jim v rozmezí deseti dnů naservíruje devět pohádkových divadelních představení a pět folkových koncertů.

Převážně na mladé se pak zaměří akce Letní Vltava, která začne 12. července v parku Čtyři Dvory. Divadelní spolky Koňmo nebo Studna na festivalu uvedou například Vyprávění starého vlka, Dášenku nebo Námořnickou legendu. Na 12. srpna pak v parku plánují skateboardovou soutěž Skate Contest.

„Za tuto akci jsem ráda, protože je jedním z mála minifestivalů, který se koná mimo centrum a kultura díky němu bude dostupná i pro lidi ze sídlišť,“ sdělila Kudláčková.

Tradičním oživením letního programu bude návštěva Kinematografu bratří Čadíků. Ten se svým pojízdným promítacím plátnem zastaví na náměstí Přemysla Otakara II. a od 7. do 11. července bude promítat několik českých pohádek a komedií. Po celé léto bude navíc stále pokračovat promítání v letním kině Háječek. Vrátí se také Jihočeský jazzový festival a tradiční hudební večery Středy před K2.

Nedávno v Budějovicích začal festival Umění ve městě, díky němuž mohou lidé v ulicích obdivovat sochy – u Rabštejnské věže je dílo Veroniky Psotkové, která ho nazvala My Pet, my BFF. Na Sokolském ostrově je instalace Srdce od Lukáše Raise nebo na Lannově třídě stojí socha Vidění srdcem od Veroniky Durové.