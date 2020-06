Školačka přinesla domů rodičům munici z války, kterou našla v lese

Policisté přijali oznámení o nálezu munice ve čtvrtek dvě minuty po čtrnácté hodině. Na linku 158 volal muž, že ji našla jeho školou povinná dcera v lese v katastru obce Nebřehovice a ze zvědavosti ji přinesla ukázat domů rodičům.

„Policisté tam okamžitě vyrazili a místo označili páskou v bezpečné vzdálenosti a přivolali pyrotechniky z Českých Budějovic,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Pyrotechnici nejdříve zajistili munici u domu, kde dívka s rodiči bydlí. Pak následovala prohlídka prostoru v lese. Na místě se nacházely trhací jámy, které sloužily na konci druhé světové války k likvidaci munice.

„Tam našli další tři miny a zbytky munice. Pyrotechnici nález zajistili a odvezli k bezpečné likvidaci,“ uvedla Nováková.

Mluvčí také připomněla, jak by se lidé měli chovat, když munici objeví - neměli by s ní manipulovat, měli by zavolat policii a místo by měli zajistit, aby se k němu nikdo další nedostal.