Operační středisko krajské záchranné služby přijalo v pátek ráno informaci o nálezu dvou lidí v bezvědomí v Písku. Na místo okamžitě vyjela lékařská a záchranářka posádka.
„Lékařka po příjezdu u obou již pouze konstatovala smrt, přivolán byl koroner. Případem se zabývá policie, s ohledem na vyšetřování nelze sdělit bližší informace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
„Zatím jsme nezjistili nic, co by nasvědčovalo násilnému úmrtí,“ doplnil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že bližší podrobnosti včetně lokality, kde se kontejnery nacházejí, odmítl uvést.
„Více informací sdělíme po pitvě,“ řekl pouze.