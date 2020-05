Kasino místní odmítli, nedostavěný motorest dál hyzdí náves v Záhoří

Škola je upravená, stejně tak vedle obecní úřad, naproti přes silnici je kostel. V Záhoří na Písecku mohli mít pěknou náves, nebýt budovy, která stojí uprostřed a v níž měl být motorest. Okna má zatlučená, aby do ní nikdo nemohl. Vyvýšená terasa je prázdná, namísto toho, aby na ní u stolů seděli hosté restaurace.

V minulosti se objevilo několik snah s budovou něco udělat a proměnit ji. S plány však nikdo neuspěl. Naposledy před dvěma lety rozvířil emoce v obci záměr prodat stavbu řetězci kasin, ze kterého obec nakonec couvla.

„Od té doby se přihlásili asi dva zájemci, ale potom už se znovu neozvali. Vesměs chtěli provozovat pohostinství. Momentálně o nikom jiném nevím,“ konstatuje Petr Kápl, starosta Záhoří, kde žije přes osm set lidí.

Objekt bývalého motorestu v centru obce je teď uzavřený a nepřístupný, dříve si totiž někteří místní stěžovali, že se uvnitř schází mladí a po večerech tam dělají nepořádek. Ten je teď potřeba sbírat kolem. Některá okna zůstávají rozbitá.

Budova ve špatném stavu je v majetku obce, nikdy nebyla zkolaudována. Problém je, že pokud se nenajde zájemce, který by do ní investoval, opravil ji a podnikal v ní, vedení Záhoří nenajde na rekonstrukci v rozpočtu peníze.

„Jednorázová oprava by pro nás byla velmi nákladná. Máme rozjeté jiné větší investice, navíc když řádí kůrovec, musíme prodávat dřevo za nízké ceny. Kvůli koronaviru také budou nižší daňové příjmy. Nemáme na to,“ vysvětluje situaci Kápl.

Nyní v Záhoří investují miliony například do nové čistírny odpadních vod.

Na opravu domu by obec potřebovala zhruba 20 milionů korun, navíc nemá plán, co by s ním bylo dál. To by byla otázka i pro podnikatele, zda by se v tomto místě dokázala uživit restaurace nebo hospoda. Bývalý motorest stojí u hlavní silnice spojující Písek a Tábor.

„Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby se ho někdo ujal, ale nevím, jestli by to bylo třeba pro hospodského výhodné. Postavili to moc megalomansky,“ dodává starosta. Dříve třeba na obecním úřadě plánovali, že by s investorem objekt rozdělili a do části přesunuli obecní knihovnu.

Chtěli záruku, že u školy nebude hazard

Skutečné obrysy měl zmíněný plán prodat motorest řetězci kasin. Síť Go4Games chtěla za objekt na jaře 2018 zaplatit zhruba 1,5 milionu korun a dalších 15 milionů vložit do oprav, pak by na návsi otevřela kasino. Obyvatelé ale začali protestovat, nechtěli v obci hazard. Petici proti prodeji podepsalo přes 300 lidí.

Jedním z hlavních důvodů, proč řekli ne, bylo sousedství s mateřskou a základní školou. Kasino by podle některých rodičů dávalo dětem špatný příklad. Odmítavý postoj zaujalo i vedení školy.

Někteří na jednáních zastupitelstva naopak tvrdili, že je prodej dobrá možnost, jak problém s chátrajícím motorestem vyřešit. Se stejným názorem přišlo i vedení obce. Když však zastupitelé viděli, jaký rozruch mezi obyvateli záměr vyvolal, od prodeje ustoupili.

To však autorům petice nestačilo, chtěli záruku, že se nic podobného nebude opakovat. Nechtěli, aby se Záhoří stalo jakýmsi hráčským předměstím Písku, jak stálo v otevřeném dopise zastupitelům.

„Nikdo nám nezaručí, že se o budovu nepřihlásí někdo další, a pak to budeme muset řešit znovu. Obáváme se, že motorest odkoupí zájemce, který ho po rekonstrukci prodá společnosti provozující kasina. Vyhláškou chceme pojistit, že se to nestane,“ žádala Monika Kudweisová.

Takovou vyhlášku ale zastupitelstvo už pak nepřijalo. „Automaty ani další hazard v obci není, tak není co zakazovat,“ potvrzuje starosta.

VIDEO: Obyvatelé Záhoří nechtějí v obci kasino. Bojí se o děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dům na návsi postavili v 80. letech za pomoci místních v akci Z. „Zbývalo pár měsíců do uvedení budovy do provozu. Měla v ní být restaurace a v podsklepení řeznictví a cukrárna,“ zavzpomínal dříve obyvatel Luděk Průša.

Po revoluci ale obec skoro dokončený objekt prodala. Žádnému majiteli se ho však nepodařilo využít. Zpátky v majetku Záhoří je od roku 2006, ale jednání s žádným zájemcem od té doby neskončilo rekonstrukcí. Situace se nezmění nejspíše ani v příštích letech.