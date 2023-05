Bývalí hráči mění mládež. Ať rodiče dávají kluky do Motoru, přeje si Hanzal

Splnili to, co museli. Hokejoví junioři Českých Budějovic ovládli play off první ligy a po roční přestávce se vrátili do nejvyšší soutěže. Pro klub je to důležité z mnoha pohledů. Začátek nebyl ideální, ale postupně se mladíci Motoru rozjeli a vyhráli základní část první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže.

V play off už byli celkem suverénní. Nejprve vyřadili Porubu, pak Chomutov a ve finále si poradili i s Přerovem. Ve vyřazovacích bojích měli poměr výher a proher 9:1, padli jen na úvod boje o titul.

„Je to velká úleva a radost. Od začátku sezony jsme cítili velký tlak ze všech stran. Byla to prakticky nejdůležitější věc v celém klubu, což muselo být znát. Občas to bylo svazující, ale zvládli jsme to,“ zhodnotil trenér týmu Karel Herr.

Návrat nejstarší kategorie mládeže mezi elitu je pro klub důležitý z mnoha úhlů. Zásadní je kvůli návaznosti mezi mládeží a A týmem, která v uplynulém ročníku prakticky nefungovala, a to i kvůli tomu, že první mužstvo hrálo o záchranu a juniorka naopak o postup. Navíc rozdíl mezi dvěma nejvyššími juniorskými soutěžemi musel být znát.

„Těžko se to poměřuje. My jsme hráli s extraligovým týmem jen v přípravě proti Jihlavě. Oba celky byly kompletní a jednou jsme prohráli a jednou vyhráli. Je jasné, že v extralize juniorů jsou mládežničtí reprezentanti a hráči, kteří nakouknou i do dospělých. Ale v první lize jsou zase bojovnější hokejisté, kteří se proti vám vždy o to víc namotivují,“ srovnal Herr.

Pokud by se juniorka do extraligy okamžitě nevrátila, už jen poslední rok by budějovická mládež držela statut akademie, na který je vázaná štědrá finanční podpora. Ta je v Budějovicích rozhodně nadprůměrná.

Další problém by případný neúspěch znamenal v tom, že by se nejlepší hráči pravděpodobně rozutekli jinam a nechtěli hrát další sezonu „jen“ první ligu. Kouč Herr dává za příklad pražskou Slavii, která patřila k favoritům, ale vypadla už ve čtvrtfinále.

„Měli výborný dorost, ale teď s juniorkou do extraligy nepostoupili, a tak řada hráčů odejde. V Budějovicích by se mohlo stát to samé,“ naznačil. Je pravděpodobné, že v případě nepostupu by dres změnili ti nejlepší, jako Samuel Drančák a další.

Návaznost nejvyšší soutěže je důležitá i pro dorost. „Bylo by těžké hráče nalákat, kdyby sice hráli extraligu dorostu, ale pak jen první ligu v juniorech. Kluci a jejich rodiče by pak volili jiné kluby a z Jindřichova Hradce by chodili do Jihlavy nebo Boleslavi, z Písku do Plzně a podobně. Navíc v deváté třídě už výběr klubu spojují s volbou střední školy,“ popsal prezident správní rady mládeže Motoru Martin Hanzal.

Nejvyšší soutěž juniorů si nakonec zahraje i poražený finalista Přerov, protože výkonný výbor svazu ji rozšířil ze 14 na 16 účastníků. O této možnosti už se spekulovalo v sezoně, ale Jihočeši se k ní upínat nechtěli.

„Kdo ví, jak by to dopadlo. Nechtěli jsme o tom uvažovat. Máme díky vítězství velké zážitky a radost. To by si měl užívat každý, kdo sportuje a chce vyhrávat,“ zdůraznil trenér Herr.

Rozšíření soutěže se mu nelíbí, stejně jako další řadě odborníků. „Nemyslím si, že je to šťastný krok. Soutěž se zúžila, aby se zvýšila konkurence, a teď se zase rozšiřuje. Sleduji dění v Americe a tam je na celou zemi jen šestnáct týmů, stejně jako teď u nás,“ přidal.

Když nemyslí na klubový pohled, tak se změna nelíbí ani bývalému útočníkovi NHL. „Je to špatně. Méně týmů by zvedlo konkurenci. Kdybychom nevyhráli, tak mluvím jinak. Stejně tak teď bude pro Motor snazší se udržet,“ konstatoval Hanzal.

Nedorost, manažer mládeže

I přes úspěch u budějovické juniorky končí Karel Herr se svým asistentem Janem Trummerem. „Mrzí nás to, chtěli jsme pokračovat. Splnili jsme cíl, výsledky nebyly špatné, ale nebudeme brečet. Život jde dál. Já mám různé možnosti. Na devadesát procent nebudu pokračovat v Česku, chtěl bych do Ameriky či Kanady,“ dodal třicetiletý Herr.

Jasní už jsou jejich nástupci. Juniory povede jako hlavní kouč Radim Skuhrovec s asistenty Arpádem Györim a Jindřichem Kotrlou. Dorost budou mít na starost David Vrbata, Zdeněk Kutlák a Vladimír Caldr. Pod změnami už je podepsaný Václav Nedorost, který nově pracuje jako manažer mládeže.

„Udělal to, co bylo třeba. Přivedl zkušené a kvalitní trenéry odjinud, kteří tu nemají žádné vazby. Je to správný tah a všichni vidí, že to myslíme vážně,“ potěšilo Hanzala.

Celé fungování mládeže, její pověst i výsledky touží Nedorost společně s dalšími bývalými budějovickými hráči výrazně zlepšit. „Když jsem jezdil po hokejích v celém kraji, tak do Budějovic nikdo hráče odjinud nedoporučoval. Ani se nedivím, když to moc nefungovalo. Musíme přesvědčit rodiče i veřejnost, že se něco mění a je to k lepšímu. Nebude to hned za měsíc nebo za sezonu. Je to dlouhodobější proces, uvidí se za dva tři roky. Ale musíme s tím něco dělat,“ přidal Hanzal.

Pak by se mohly vrátit časy, kdy v budějovickém A týmu znovu budou hrát alespoň z části odchovanci, kteří pak zamíří výš. „Jak my bývalí hráči dostáváme funkce, tak bychom chtěli vrátit časy, kdy do Motoru budou chodit hokejisté z celého kraje a odtud pak vyrazí do velkého hokeje,“ uvedl.

Pro šance mladým je nakloněný i nový trenér prvního týmu Ladislav Čihák. „S Vencou Nedorostem se všichni znají a bude to propojené. Ale mladí to nesmí mít zadarmo. Důležitá je výkonnost a píle, abychom nikoho neprotlačovali, když na to nebude mít,“ uzavřel Hanzal.