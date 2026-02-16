Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které povedou k dopadení pachatele či pachatelů, nabízí odměnu sto tisíc korun.
Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....
Další 4 fotografie v galerii

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60. letech 20. století. | foto: Policie ČR

Krádež nablýskaných veteránů se odehrála 4. února v obci Olešník. Jednalo se o červené motocykly vyrobené v 50. a 60. letech 20. století.

Stroje jsou bez registračních značek a s nezjištěnými výrobními čísly. Motocykly jsou známé pod jmény Pérák, Panelka, Kývačka, Pionýr a Pařez.

„Kriminalisté pátrají po pachateli či pachatelích, kteří mají tento skutek na svědomí. Zároveň se obrací na veřejnost a sdělovací prostředky s žádostí o spolupráci,“ uvedla jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Majitel nabízí odměnu ve výši 100 tisíc korun za poskytnutí informací, které povedou k vypátrání těchto vzácných stojů.

„Pokud máte o ukradených motocyklech, jejichž fotografie zveřejňujeme, jakékoliv informace, volejte na 601 309 900 nebo přímo na linku 158,“ upřesnila mluvčí.

