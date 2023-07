Roční oprava mostu v Týně začala, ten provizorní je jen pro osobní auta

Od pondělního poledne jezdí auta v Týně nad Vltavou přes provizorní most. Ten tradiční, který stojí na tahu mezi Českými Budějovicemi a Táborem je ve špatném technickém stavu a čeká ho kompletní rekonstrukce.

Až se do ní dělníci pustí, musí se obyvatelé připravit na nepříjemnosti. „Zhotovitel stavby upozornil, že první dva až tři týdny budou z hlediska prašnosti a hlučnosti nejnáročnější,“ vysvětluje starosta Karel Hladeček s tím, že zprůjezdnění opraveného mostu předpokládá do konce června 2024.

Důvodem pro celkovou rekonstrukci mostu je především jeho špatný technický stav. Při opravě dělníci vymění celou mostovku, už nyní jsou veškeré inženýrské sítě přeložené na provizorní most.

„Demolice začne odfrézováním asfaltu a posléze rozřežeme a sneseme střední pole, stejně tak poté i příbřežní části. V jeden moment zůstanou v řece pouze pilíře,“ popisuje první část prací Martin Knytl z projektantské firmy Sagasta.

Rekonstrukce mostu vyjde přibližně na 250 milionů korun. Provizorní přemostění je oproti původním předpokladům obousměrné a doplněné i o pruh pro chodce. Jihočeský kraj jako investor v tomto případě využil možnosti design & build, což znamená, že rekonstrukci projektuje i zhotoví stejná firma.

„Jiná možnost v tomto případě nepřipadala v úvahu, jinak by se rekonstrukce nestihla v termínu,“ připomíná hejtman kraje Martin Kuba.

Provizorní most je průjezdný pouze pro osobní automobily do 3,5 tuny. Větší auta do 7,5 tun překonají Vltavu po objížďce vedoucí přes Hněvkovickou přehradu. Řidiči kamionů však musejí Týn objíždět po trase vedoucí buď přes Podolský most na Písecku, nebo přes České Budějovice.