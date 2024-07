V Týně nad Vltavou řidiči jezdí po opraveném mostě, rekonstrukce trvala rok

Hrstka dělníků se naposledy ujistila, že je vše v pořádku, a souběžně na obou stranách mostu odstranili zátarasy bránící průjezdu všech vozidel. Krátce před desátou hodinou se tak obyvatelé Týna nad Vltavou na Budějovicku téměř na den přesně po roce dočkali opraveného betonového mostu 28. října.

Jediný silniční průtah městem po celou dobu rekonstrukce suploval provizorní dřevěný most stojící jen pár desítek metrů opodál.

„Jsem moc rád, že se nám celou akci podařilo v termínu dokončit a mohli jsme si zde jako kraj vůbec poprvé vyzkoušet i metodu design & build, kdy celou stavbu projektuje i staví jedna společnost,“ připomněl Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje, který je investorem akce za 230 milionů korun.

Současně také zmínil, že společně s vedením města musel řešit také podobu provizorního mostu, který měl být podle původních plánů pouze jednosměrný.

„Došlo nám, že by byl v takovém případě zásah do života místních obrovský. Kdo tudy jezdí do Budějovic, nedávno si prošel také výstavbou horkovodu z Temelína do krajského města. Proto nakonec byl most obousměrný, i když to kraj stálo mnohem více peněz,“ doplnil Kuba.

Starosta města Karel Hladeček ocenil kromě trpělivosti obyvatel také dělníky, kteří na stavbě trávili i víkendy a svátky. „I díky nim se podařilo harmonogram prací udržet. Moc si vážím i toho, že nám kraj vyšel vstříc i při požadavku na cyklopruh na každé straně, který nově most doplňuje,“ ocenil Hladeček komunikaci s hejtmanstvím.

Vedení města bude řešit předpolí mostu

Otevření takzvaného nového mostu, jak stavbě místní říkají, vítá také obyvatelka města Jana Kučerová, podle níž se lidé z pravého břehu opět snáze dostanou do nákupní zóny.

„Využití provizorního mostu pro pěší nebylo úplně komfortní. Navíc se stávalo, že se zde doprava v určitých časech zastavovala. Náhradní most nyní už také hodně degraduje a z dřevěných prken sem tam trčely šrouby. Občas se tak stalo, že zde řidiči přišli k defektu,“ líčila vlastní zkušenosti.

Vltavotýnskému vedení však zbývá ještě vyřešit obě předpolí mostu, na nichž se zatím ještě nepracuje. „V tuto chvíli máme zažádáno o stavební povolení a dokončujeme projektovou dokumentaci. Už teď je jisté, že je budeme dělat na etapy. Zatím to vypadá, že bychom s částí vedoucí k Žižkově ulici mohli začít na jaře příštího roku, a to souběžně s rekonstrukcí této ulice,“ přiblížil další plány starosta města.

Zatímco vybudování předpolí na pravém břehu města nevnímá Hladeček jako nijak problematické, úprava levobřežní části bude kvůli terénu náročná.

„Musíme vzít v potaz i některé domy, které jsou v těsném sousedství mostu. Zde budeme muset cyklopruh s chodníkem vytyčit více do vozovky. Určitě tyto úpravy ale nijak zásadně nezasáhnou do provozu na novém mostu. Kyvadlový průjezd místem by byl až tou zcela poslední variantou,“ ujistil Hladeček.

Na řadu přijde most na Mánesově třídě

Jihočeský kraj v pondělí zprovoznil jednu z nejvýznamnějších dopravních investic za poslední roky. „Tím navazujeme na další dvě neméně důležité stavby mostů přes Otavu a Vltavu poblíž Orlíka nad Vltavou. Před dvěma roky se také podařilo dokončit opravu mostu v Trocnově nad Vltavou,“ zmínil náměstek hejtmana pro investice Tomáš Hajdušek.

V dohledné době plánuje Jihočeský kraj rekonstrukci přibližně stovky různě velkých mostů, tou nejdůležitější je však rekonstrukce mostu Kosmonautů na českobudějovické Mánesově třídě.

„V tuto chvíli máme hotovou architektonickou soutěž a zahájili jsme také přípravu projektové dokumentace. Pokud vše půjde dobře, měli bychom zde mít v roce 2026 hotovo,“ přiblížila plány vedoucí krajského odboru dopravy Andrea Tetourová.

Most přes řeku Malši přitom hejtmanství muselo už v uplynulých letech nechat opravit. „Jenže se tu objevily opět ty samé poruchy a museli jsme invazivní metodou kontrolovat předpětí celého mostu. Bohužel se ukázalo, že není v požadovaných hodnotách, takže se musí celý most zbourat, stejně jako zde v Týně,“ pokračovala Tetourová a dodala, že v příštím roce plánuje kraj opravit také silniční most v českokrumlovské části Plešivec, a to včetně předpolí.