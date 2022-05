Most Kosmonautů v Budějovicích dostal „pětku“, kraj musí postavit nový

11:58

Most Kosmonautů v Českých Budějovicích je ve špatném stavu a bude nutné postavit nový. Nově přes něj nemohou jezdit těžké kamiony. Práce na novém mostě, který spojuje břehy Malše v Mánesově ulici a je majetkem kraje, by měly začít do pěti let.