Ředitelé mohou už nyní mobily omezovat ve školním řádu. „Ministr jim chce poskytnout podporu, aby si byli jistí, že věc řeší správně. Minimem je metodický materiál s příklady dobré praxe. Ten má být představený v řádu týdnů,“ řekl v půlce února mluvčí resortu Ondřej Macura.
Zároveň dodal, že zatím není jasné, kdy a jestli vůbec zákaz vznikne. Ministr navíc považuje za žádoucí využívat moderní technologie ve výuce i mimo hodiny informatiky a naučit školáky pracovat s nimi.
Mobily již omezují i některé školy na jihu Čech. Například v ZŠ Fantova v Kaplici na Krumlovsku žáci již roky mobily při příchodu vypnou, schovají a mohou je zapnout až při odchodu. Ve škole je smí využívat jen pod dohledem učitele. Když potřebují mluvit s rodiči, tak mu to oznámí.
Děti bez mobilů ve školách lépe komunikují, místo nich mají deskové hry
„Když někomu náhodou zazvoní mobil, tak ho jen upozorníme, podruhé přijde kázeňský postih, protože porušil pravidla,“ řekla ředitelka Jana Sieberová. Žáci mohou o velké přestávce jít na školní zahradu, kde mají pingpongové stoly, nářadí na cvičení nebo altán.
Podobně to mají v Kovářově na Písecku, kde opatření funguje druhý rok a osvědčilo se. Podle ředitele místní ZŠ Libora Mandovce žákům nabízejí ping-pong, airhokej, ale i relaxační zónu nebo tablety, kde si mohou procvičovat látku či nahlížet do školního systému.
„Vrátila se zpátky socializace, ale řešíme častěji situace, které dříve byly na úbytě, jako různé konflikty,“ přiblížil ředitel. Připustil, že občas se někdo pokusí zákaz obejít, porušení ale znamená kázeňský postih. Žáci mají mít telefony vypnuté při odchodu ze šatny, ale nikam je neodevzdávají. Ve výuce je mohou na pokyn vyučujících zapnout.
S mobily se ukryjí na záchody
Naopak mobily o přestávkách nezakazují v písecké ZŠ J. K. Tyla, žáci je tam nesmí používat při obědě a při vyučování, dokud je k tomu nevyzve učitel. „Obávám se, že striktní zákaz to přesune do nějaké šedé zóny záchodů a naučíme děti akorát podvádět,“ mínil ředitel Pavel Koc.
Opatření by podle něj mělo vznikat ve spolupráci s odborníky, což se podle ministerstva děje. Sám Koc by zakázal minimálně do 15 let sociální sítě. S podobnou myšlenkou po vzoru Francie už dříve přišel premiér Andrej Babiš a podpořil ji i prezident Petr Pavel.
„Sebevražd, sebepoškozování a špatných psychických stavů u dětí přibývá. Jestli jsme přesvědčení, že za to může mobil, tak se asi něco stát musí. Ale já si myslím, že za to mohou sociální sítě a jejich vliv, který zákazem mobilů ve školách nevyřešíme,“ doplnil Koc.
Babiš je pro zákaz sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Uvedl to na sítích
Pro děti mají na písecké škole pingpongové stoly, stolní fotbálky i basketbalové trenažéry. „Děláme taneční přestávky, kdy se každou velkou přestávku na některém patře tancuje, děti mohou celoročně chodit na hřiště,“ popsal Koc s tím, že žáci tyto možnosti využívají.
Upozornil i na to, že opatření ve školách vyřeší problém s nadužíváním telefonů dětmi jen částečně. „Nikdo se nebaví o regulaci od dvou hodin odpoledne. Děti jsou totiž na mobilu často přes noc. Mělo by se to řešit obecně jako fenomén,“ uvedl.
S návrhem přišli lidovci
Nabízení různých aktivit podpořila v rozhovoru pro iDNES.cz kanadská psycholožka Tamara Neufeld Strijack. Technologie podle ní berou dětem prostor pro přirozené zpracování emocí, který měly dříve, když si hrály venku či doma. Způsobují ale také přetížení.
„Děti neustále žijí s pocitem, že musí být online, něco kontrolovat, na něco reagovat. Jejich nervový systém je tak v permanentním napětí,“ komentovala.
Lidovci předběhli ministra Plagu. Předložili návrh na omezení mobilů ve školách
Předminulý čtvrtek předložili ve Sněmovně návrh na omezení mobilů ve školách lidovci. Na prvním stupni základních škol počítají s úplným zákazem při vyučování, pro starší žáky a nižší ročníky středních škol žádají plošné opatření s výjimkami.
Mobil by byl učební pomůckou, výjimkou by mohly být i zdravotní důvody. Jejich návrh by měl platit od 1. července, aby se školy mohly připravit na další rok, ředitelům navíc ponechává autonomii. Je však otázka, jestli se návrh vůbec v dolní komoře projedná. Záviset bude na postoji koalice.