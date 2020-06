Po půlnoci byl v restauraci hluk a dívky pod vlivem, provozovatele odvedli

Strážníci vyrazili k restauraci v sobotu krátce před jednou hodinou ranní. Na místě zjistili, že dveře podniku jsou zavřené, ale uvnitř se svítí a probíhá tam hlučná zábava.

„Ze dveří mezitím vyšel provozovatel restaurace, který strážníkům sdělil, že uvnitř se nachází uzavřená společnost slavící narozeniny. Jeho tvrzení však vyvrátilo několik hostů, kteří si kupovali nápoje od zdejší obsluhy a o žádné oslavě narozenin nic nevěděli,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.

Provozovatel umožnil strážníkům vstup do klubu, kde bylo i několik nezletilých. Jak se vzápětí ukázalo, čtyři dívky ve věku 15 až 17 let mohly uvnitř pít alkohol. Orientační dechová zkouška ukázala u všech pozitivní výsledek v hodnotě od 0,26 do 0,87 promile.

„Jedna z dívek přiznala, že alkohol jí podal její přítel. Strážníci mladého muže poučili, že je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán,“ uvedla Školková.

Ostatní dívky strážníkům odmítly podat jakékoli vysvětlení. Strážníci vyrozuměli jejich zákonné zástupce, kteří si děti převzali.

Tím však případ neskončil. Třiadvacetiletý provozovatel restaurace podle strážníků neustále narušoval veřejný pořádek, následovaly i hrubé urážky na adresu zasahující hlídky.

Strážníci se jej proto rozhodli předvést na služebnu policie.

„Protože se bránil, museli mu nasadit pouta a poučili ho o tom, že podezřením ze spáchání přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví, přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci se bude zabývat příslušný správní orgán,“ upřesnila Školková.