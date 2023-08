Milevsko rozšíří o třetinu skládku odpadu, v budoucnu má sloužit na třídění

Milevskou radnici k tomu vede pohled do budoucnosti, protože stávající areál se už příští rok zaplní. A závazek Česka, že rokem 2030 skládkování odpadu zastaví? Milevsko počítá, že tento termín stát ještě prodlouží.

Zároveň chce skládku používat jako depozit tříděného odpadu, který by dodávalo do budoucích spaloven, jako třeba chystaného ZEVO ve Vrátě v Českých Budějovicích. Záměr se objevil na úřední desce kraje a veřejnost se k němu může vyjadřovat do 17. srpna.

Město na Písecku, kde žije 8,5 tisíce lidí, přitom řádně třídí komunální odpad, v roce 2020 se dokonce umístilo na třetím místě v soutěži Jihočeši třídí odpady.

Řízená skládka v Jenišovicích leží asi 2,5 kilometru od města a 400 metrů od barokního zámečku v soukromém vlastnictví. Podle projektu nebude její rozšíření vadit obyvatelům ani přírodě. V současném areálu je technické vybavení včetně drtičky, třídicí linky, štěpkovače a oddělených prostorů pro nebezpečný odpad a sběrný dvůr.

Skládku provozují Služby Města Milevska a slouží od roku 1995. Od té doby se již několikrát dočkala rozšíření. Vzhledem k vývoji ve skládkování město nepřijímá odpady ze vzdálenějších obcí nebo cizích firem. Při separování komunálního odpadu očekává, že budou převládat zbytky ze staveb a demolic.

„Stavební odpad nám tolik nevadí, protože na svou váhu není tak objemný. Musíme usměrňovat i výšku skládky, aby nenarušila krajinný ráz. Spalitelný odpad můžeme vyvážet, i když Budějovice jsou dost daleko,“ uvedl starosta Milevska Ivan Radosta.

Podle něj je budoucnost v odpadech nejistá. U Jenišovic proto zpracují režim skládky až po jejím rozšíření. Pak odhadnou, jestli budou znovu přijímat odpad i ze vzdálenějších míst.

Ke spalovatelnému odpadu starosta dodal, že vzhledem k plánování tří spaloven v kraji, budou vhodný odpad určitě nabízet. Dohromady totiž mají mít tato zařízení kapacitu, kterou Jihočeši odpadem ani nenaplní. Kromě Českých Budějovic plánují postavit o třetinu menší spalovny Písek a Planá nad Lužnicí.

Písek už odhadl investici na nejméně dvě miliardy korun. Kromě státní dotace ji chce pokrýt bankovní půjčkou ve výši 800 milionů. Zásobovat ji bude z vlastní skládky komunálních odpadů, kterou provozuje společně se Strakonicemi.