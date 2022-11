V Táboře zdraží jízdné v MHD, opozice varuje před zahuštěním dopravy

Radnice chce zvýhodnit pravidelné cestující, a tak se změny nejméně dotknou ročního předplatného. To by se mělo zvýšit zhruba jen o 20 korun. Čtvrtletní pak o stovku. Děti do 12 let budou i nadále jezdit zdarma, také pro seniory se nic nezmění.

Největší změny se budou týkat jednorázových jízdenek. Zjednoduší se rozlišování časových pásem. „Nyní mohou lidé vybírat ze čtyř. Nejkratší je na čtyři minuty a nejdelší na hodinu. Nově budou jízdenky na 10, 20 a 60 minut,“ upřesnil místostarosta Martin Mareda (Piráti).

Dospělý za 10 minut jízdy zaplatí 16 korun, za 20 minut 20 korun a za hodinu 24 korun. U hodinového tarifu je nárůst čtyři koruny. U řidiče bude možné platit stále, ale jízdenka bude stát 24 korun bez možnosti volit tarif. Další změnou bude sjednocení cen za zavazadla, dětské kočárky a psa. Vše vyjde na osm korun.

Zdražením město reaguje na navyšování cen za energie. „Všech 31 autobusů jezdí na plyn a už letos bude muset město krýt navýšení, které bude ke konci roku 12 milionů proti stávající dotaci, jíž už nyní město přispívá. Ta bylo dosud přibližně 30 milionů ročně,“ propočítal starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Příští rok by mělo být podle propočtů navýšení o 24 milionů oproti standardní dotaci. „Situace se ale může vyvinout tak, že zvýšení bude ještě razantnější. Musíme zatáhnout za záchranou brzdu a tarify od prvního ledna upravit,“ dodal Pavlík.

Na řešení složité situace s nárůstem cen nechalo vedení města vypracovat dvě analýzy. Jedna počítala se škrty v jízdních řádech. Touto cestou ale nová koalice jít nechtěla. Druhá se zaměřila na úpravu cen.

„Podle závěrů z analýzy by mohla tato úprava přinést něco mezi 11 až 13 miliony korun. To by nám mohlo pomoci dokrýt navýšení odhadované na příští rok,“ vysvětlil Pavlík.

Opozice byla proti zdražení

Tržby v roce 2019 pokryly 41 procent nákladů na dopravu. V roce 2021 už pouze 31 procent. „Smlouvu s provozovatelem máme do konce roku 2028 a má jasná pravidla. Vysoutěženou cenu lze zvyšovat podle tří indexů. První je inflace, druhým je zvyšování mezd řidičů a třetím zvyšování cen pohonných hmot. Ty nás dohnaly nyní. Cena za jeden kilometr se totiž několikanásobně zvedla,“ potvrdil Mareda.

I přes jasné propočty panovala na zastupitelstvu napjatá atmosféra. Proti návrhu byla především opozice. „Všichni si uvědomujeme krizovost dnešní doby. Mám obavy, že se tyto úpravy dotknou nejvíce sociálně slabších, na které se zvýšené nároky na život hrnou ze všech stran,“ sdělila opoziční zastupitelka Olga Bastlová (Šance pro Tábor).

K tomu se přiklonil i její stranický kolega Václav Ebert a ještě dodal: „Je třeba si říci, že každé toto zdražení přinese nárůst vozidel ve městě, které je v poslední době už tak obrovské.“

S tím souhlasí i část místních. „Jezdím spíše jednorázově a na kratší vzdálenosti. Zvýšení bude určitě nepříjemné, ale dalo se s tím počítat vzhledem ke všeobecnému nárůstu cen. Myslím si, že už se lidem cestování v MHD tolik nevyplatí a budou raději jezdit autem,“ vyjádřila se třeba Kamila Staňková.

Proti návrhu byl i finanční výbor města. „Řešíme jen to, jak zatížit občana v této tíživé situaci. S vědomím, kdo nám cestuje MHD, se mi zdá sociálně necitlivé, že ji zdražíme. Na jedné straně rozdáváme peníze a pomáháme i organizacím, které jsou financované z krajského a státního rozpočtu. Na druhé straně nemáme na to, abychom pomohli našim občanům,“ vyjádřila se Soňa Šicnerová (ANO) předsedkyně finančního výboru města.

A jak vypadají ceny jízdného v MHD ve srovnatelně velkých městech napříč Českem? Například v Příbrami zaplatí dospělí za jednotlivou jízdu 12 korun, v Mladé Boleslavi při platbě v hotovosti 16 korun, ve Znojmě při platbě v hotovosti stojí jízdné bez přestupu 12 korun. V těchto městech nemají časová pásma. A hodinová jízdenka v Českých Budějovicích vyjde dospělého na 20 korun.