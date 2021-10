Lístek na městskou dopravu v Budějovicích může podražit na 20 korun

Když před čtyřmi roky v Budějovicích přestaly platit jízdenky za 13 korun na 20 minut jízdy, byl kolem toho velký humbuk. Mnoho cestujících si těžko zvykalo, že nově je základní lístek za 16 korun na 60 minut. I ten však bude možná brzy minulostí.



Rychle rostoucí náklady na provoz a méně lidí v MHD znamená, že dopravnímu podniku chybí v rozpočtu miliony korun. Ve hře je tak i zdražení – a podle ohlasů některých politiků i vedení společnosti je zřejmě nevyhnutelné.

Ti o tom minulý čtvrtek jednali na radnici, nicméně definitivní rozhodnutí prozatím nepadlo. MF DNES však zjistila, jaké jsou možné scénáře a kde by měl dopravní podnik (DP), který stoprocentně vlastní město České Budějovice, chybějící peníze hledat.



V ostatních městech stojí více

Základní jízdenka by nově mohla stát až 20 korun, zhruba o deset procent by se mohly zvýšit také ceny dlouhodobých kuponů. To znamená, že například roční by byl dražší o 300 korun a stál by kolem 3 900.

Rozpočtu by také hodně pomohlo, kdyby senioři nad 65 let a děti od 6 do 15 let platili například 50 korun měsíčně. Dnes to mají důchodci za 10 korun ročně a žáci za 200 korun.

„Oproti období před covidem nám schází přibližně 15 procent cestujících. Do toho rostou mzdové náklady a to nemůžeme dohnat jakýmikoli škrty,“ upozornil ředitel DP Slavoj Dolejš.

Zdražují také elektřina a pohonné hmoty. Podle něj tak bude zvýšení cen pravděpodobně nevyhnutelné – a říká to už dlouho. A potvrdil, že základní jízdné by nově mohlo stát 20 korun na hodinu.

Pokud úpravu tarifu schválí radní města, mohla by platit například s nástupem nových jízdních řádů od letošního prosince. Ale oficiální termín doposud nepadl a ještě není nic schválené. Rozhodnuto by mělo být přibližně do dvou týdnů.

MF DNES také udělala rychlé srovnání jízdného ve městech, která mají podobný počet obyvatel. To základní je v Budějovicích nejlevnější. Třeba v Liberci je o osm korun dražší a platnost je přitom 40 minut, vyšší je i v Hradci Králové či Ústí nad Labem.

„Pravděpodobně se úpravě tarifu nevyhneme, ale musíme počkat až na finální podobu návrhu. S ohledem na všeobecnou situaci a zdražování k tomu budeme muset přistoupit. Ale nejdříve to musí schválit rada,“ podotkl náměstek primátora Juraj Thoma.

Vedení města a také dopravního podniku ale nechtějí jít čistě jen formou zvýšení ceny a plánují některé projekty, jež mohou zvýšit zisky společnosti.

Ceny základní jízdenky v MHD Č. Budějovice

16 Kč/60 minut

Olomouc

18 Kč/40 minut

Liberec

24 Kč/40 minut

Hradec Králové

25 Kč/45 minut

Ústí nad Labem

20 Kč/45 minut Pozn.: Ve výběru jsou města počtem obyvatel srovnatelná s Českými Budějovicemi.

„Podnik by mohl pro město zajišťovat některé práce jako technické služby. Například spravovat dopravní značení a podobně,“ zmínil primátor Jiří Svoboda.

Slavoj Dolejš potvrdil, že by to pro DP neměl být až takový problém. „Jediné, s čím bychom mohli narazit, je počet zaměstnanců. Na trhu práce už není kde brát,“ zdůraznil ředitel. Připomněl tím i stav s nedostatkem řidičů.

Z tohoto důvodu nedokázal DP v září obsazovat některé spoje a cestující pak museli čekat na zastávkách až na další autobus či trolejbus. Také proto je dalším z čerstvých návrhů sloučení linek 1 a 4, které jezdí z velké části na stejné trase. Tím by se podařilo ušetřit část šoférů, kteří by mohli jezdit jinde.

„My zkrátka předložíme radním soubor konkrétních opatření a pak o tom budou muset rozhodnout,“ vysvětlil Dolejš.

Další možností proto také je, že bude propady v tržbách platit město ze svého rozpočtu a bude dávat více peněz na takzvanou úhradu prokazatelné ztráty. Jenže už teď takto Budějovice ročně vynakládají hodně přes čtvrt miliardy korun.

A s ohledem na aktuální situaci musí také hledět na úspory. Takže vedení radnice určitě nebude chtít dávat odhadem dalších 20 milionů korun navíc.

Co se týká provozu MHD, tak by však nemělo nastat žádné zásadní omezování. Některé linky mohou spíš ve špičkách zkrátit intervaly a mimo ně je naopak o něco prodloužit. Řešit se budou i noční spoje, jejich vytížení, ale třeba i jejich návaznost na ranní vlaky.

Ředitel DP s kolegy ještě připravuje podnikatelský plán na sdílený mikrobus. Zjednodušeně by to byla MHD, která bude jezdit podle poptávky od cestujících. V souvislosti s tím by fungovaly virtuální zastávky a vše se dalo sledovat v aplikaci.