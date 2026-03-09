Ikonický Ikarus je zpět v MHD, nástupce legendární „čabajky“ zatím vozí beton

Asi každý pamětník MHD si ještě vzpomene na legendární Ikarusy. Tato svým vzhledem tak typická vozidla brázdila ulice českých měst hojně ještě v 90. letech. Teď zkouší českobudějovický dopravní podnik tuto značku znovu. Jen už to není hlučný naftový stroj, ale elektrický autobus. A místo cestujících prozatím vozí pytle se suchou omítkou a betonem.

Dopravní podnik města České Budějovice si vozidlo typu Ikarus 120.e zapůjčil na testování v provozu, které bude pokračovat do pátku 13. března. Už minulý týden ho mohli lidé zahlédnout v ulicích, kde kopíruje standardní autobusové linky.

Ikarus na testování v Českých Budějovicích. (březen 2026)
Takto projížděl Budějovicemi Ikarus koncem 20. století.
Ikarus na testování v Českých Budějovicích. (březen 2026)
Ikarus na testování v Českých Budějovicích. (březen 2026)
Vůz v hodnotě přibližně 11 milionů korun zapůjčila k testování maďarská společnost Electrobus Europe Zrt. „Vozidlo nasazujeme na vybrané autobusové linky, sledujeme tak jeho chování v reálných provozních podmínkách. Při výběru tras hrála roli především jejich různorodost. Elektrobus musí zvládnout náročnější výjezdy do svahů i běžný městský provoz,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Zároveň dopravce v praxi ověřuje i účinnost rekuperace, která při brzdění přeměňuje kinetickou energii vozidla na elektrickou a ukládá ji zpět do baterií.

Testovací vozidlo není vybavené informačním ani odbavovacím systémem, který podnik používá, a tak jezdí bez cestujících. Ráno ale vyjede na vybranou trasu spolu s běžným spojem. První testovací den elektrobus simuloval na lince číslo jedna.

„Proškolení řidiči průběžně sledují stav akumulátorů a zaznamenávají provozní údaje, které poslouží jako podklad pro následné vyhodnocení testu. Po několika hodinách provozu se elektrobus vrací do vozovny k nabíjení,“ popsala Barbora Fišer, mluvčí podniku stoprocentně vlastněného městem České Budějovice.

Od 70. let do roku 1999

Testování v prvním týdnu bylo bez dodatečné zátěže, od pondělí 9. března už jezdí se zátěží. Díky tomu bude možné získat přesnější data o spotřebě energie a chování vozidla v provozu.

Elektrobus značky Ikarus se v Budějovicích objevuje jen na zkoušku, podobně jako v loňském roce elektrobusy od Iveca. Především pro šotouše a dopravní nadšence je to ale nyní zároveň vzpomínka na historii. Článkové autobusy Ikarus 280 vozily českobudějovické cestující od 70. let až do roku 1999.

Pro dopravní podnik má test především praktický význam. Protože se chystá posilovat provoz elektrobusů v krajském městě. Chce v následujících letech pořídit 27 vozidel na elektrický pohon – od malých autobusů, které zajíždí až do historického centra, až po dlouhé kloubové.

