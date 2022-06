Jihočeská města mají stovky bytů, ale volných je jen zlomek z nich

Šance na zisk městských bytů mají pouze vytrvalí žadatelé nebo ti, kteří splňují stanovená kritéria. Stále je to ale výrazně dostupnější varianta než v případě nabídek od soukromých vlastníků.

V krajském městě mají lidé šanci každý měsíc získat do podnájmu v průměru pouze asi deset bytů, z nichž mírná většina se soutěží podle ceny. Zbytek je vyčleněný jako dostupné či sociální byty.

„Město má dohromady ve svém fondu 1 815 bytů a upustili jsme od klasických pořadníků. Nyní se každý byt přiděluje zvlášť. O tom, kdo jej získá, rozhoduje odborná komise,“ podotkl náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Podle něj je potřeba navyšovat počty bytů ve městě, nyní tak vzniká projekt na vybudování šesti bytových domů v lokalitě Čtyři Dvory.

„Podle plánů mají v budoucnu nabídnout tři sta nových bytů. Kvůli náročnosti ale celou investici rozdělíme do dvou stejně velkých etap. Bude také záležet na budoucím vedení města, jak se k našim plánům postaví,“ připomněl Bouzek.

Zájemci o běžné bydlení v Písku, který vlastní celkem 1 246 bytů, procházejí bodovacím hodnocením. Zohledňuje se v něm doba trvalého pobytu na území města, příjem žadatele či momentální bytová nouze.

„Nyní město nabízí šest bytů formou výběrového řízení, a to za nájemní cenu počínající na 120 korunách za metr čtvereční,“ vysvětlila mluvčí města Petra Měšťanová.

Tábor má přes tři tisíce bytů

Pokud se o bydlení přihlásí uchazeč, který splňuje všechny nároky, nečeká zpravidla více než rok. „Město ale nemá klasický pořadník žadatelů, vše je individuální. Některé žádosti vyřídíme kladně hned napoprvé, jindy se na nás musejí lidé obracet opakovaně. Důležitým kritériem je například bezdlužnost,“ doplnila písecká mluvčí.

Nebývale velký fond má město Tábor, který vlastní přes tři tisíce bytů. I tak ale radnice nabízí jen jejich omezený počet. Zpravidla to není více než 10 bytů za měsíc.

„Realitní kanceláře jich nabízejí víc, ale větší zájem je rozhodně o městské bydlení. Je to především kvůli větší jistotě, absenci kauce a dostupnějšímu nižšímu nájemnému,“ potvrdil místostarosta Martin Mareda.

Úspěšní žadatelé průměrně zaplatí měsíčně za metr čtvereční 85 korun, a pokud se zde některý z bytů uvolní, trvá to zpravidla několik měsíců, než ho město opět nabídne. Častokrát je potřeba sáhnout i k nezbytným opravám. „Někdy to tak může trvat až čtyři měsíce,“ upřesnil Mareda s tím, že město ročně nabízí okolo 125 bytů, o něž se hlásí přes 600 žadatelů.

I když mají v Táboře hodně městských bytů, radnice nyní připravuje k výstavbě nových jednotek areál Dvorce. Zde by se mělo mísit soukromé bydlení s městským a nová čtvrť má pojmout až dva tisíce lidí. Stavět by se podle plánů radnice mělo do tří let.

Strakoničtí plánují stavět

Ve Strakonicích mají zájemci o bydlení o něco větší šanci získat byt navzdory tomu, že město jich má necelých 500. Momentálně nabízí k okamžitému nastěhování sedm z nich a navíc čtyři nové budou hotové do začátku srpna.

„I tak je ale minimální čekací doba rok, ale samozřejmě přihlížíme individuálně k potřebám každého žadatele,“ konstatovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Navíc má v lokalitách Jezárky a Pod Hvězdou do sedmi let vyrůst několik desítek bytů, které zde vybuduje soukromý investor. „Spolupráce s nimi se nyní jeví jako nejvhodnější. Ke stejnému účelu teď prodáváme pozemek u kulturního domu a v jednání je velká lokalita pro bydlení Na Vinici,“ doplnila mluvčí a dodala, že pro budování městských bytů jsou momentálně nepříznivě nastavená dotační pravidla.

Nové byty by měly přibýt také v Jindřichově Hradci, který jich už nyní má 733. Radnice tam už delší dobu plánuje opravit bytový dům v Nežárecké ulici a nabídnout ho zájemcům.

„Zatím nemáme hotový projekt, až poté budeme vědět, kolik nových jednotek můžeme získat. Podle toho se vedení města rozhodne, zda do investice půjde,“ upozornila mluvčí města Eliška Čermáková. Kromě toho radnice také počítá s vybudováním bytového domu v lokalitě Zbuzany.