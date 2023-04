Jihočeským městem pro byznys je Krumlov, porazil Tábor i Budějovice

„Je to pro nás obrovský závazek, abychom jako radnice a úřad byli i nadále přívětivými partnery pro všechny podnikatele. I když jsme skončili na prvním místě, je pochopitelně stále co zlepšovat. Osobně si myslím, že je třeba zapracovat na komunikaci a informovanosti, a to nejen směrem k podnikatelům,“ komentuje starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády (ANO).

Pořadatelé z agentury Datank výzkum rozdělili do dvou hlavních kategorií. První hodnotí přístup ke službám veřejné správy a má vliv na celkový výsledek ze 60 procent. „Pro podnikatele je pochopitelně velmi důležité také podnikatelské prostředí, které má na hodnocení váhu ze 40 procent. Tam spadá například dopravní obslužnost nebo pracovní trh,“ říká za organizátory David Pavlát.

Pořadí soutěže Město pro byznys 2022 1. Český Krumlov (10.)

2. Tábor (3.)

3. České Budějovice (1.)

4. Písek (7.)

5. Vimperk (4.)

6. Třeboň (5.)

7. Vodňany (6.)

8. Strakonice (9.)

9. Blatná (11.)

10. Milevsko (12.)

11. Soběslav (8.)

12. Trhové Sviny (2.)

13. Jindřichův Hradec (14.)

14. Kaplice (17.)

15. Dačice (15.)

16. Prachatice (13.)

17. Týn nad Vltavou (16.) Pozn.: Číslo v závorce uvádí pořadí v roce 2021.

Právě ve druhé kategorii vidí stále rezervy i krumlovský starosta, podle něhož bude pro příští roky důležité dostat turisty zpět do města. „Měli bychom se snažit je nalákat alespoň do té míry, v jaké k nám do centra jezdili před pandemií. Nechceme ale cílit výhradně na zahraniční klientelu, musíme přitáhnout do centra také domácí turisty a koneckonců i samotné Krumlováky,“ doplňuje Nogrády.

V soutěži uspělo také druhé největší město kraje Tábor, které se umístilo hned za Českým Krumlovem. Porota v tomto případě ocenila zejména podíl firem nad 250 zaměstnanců ve srovnání s ostatními podnikateli, dále pak velký počet dokončených bytů na obyvatele, vysoký podíl dotací na příjmech města a také velmi vysoké výdaje na bydlení a sport.

„Výsledek mě potěšil. Protože se v této soutěži vychází z tvrdých dat a konkrétních údajů, má pro nás velkou výpovědní hodnotu. Pokud chceme být i dál městem pro podnikatele, musíme jít vpřed v otázce energetické soběstačnosti. Hodně nám pomáhá také dojezdová vzdálenost do Prahy po železnici, která je nyní už pod jednu hodinu,“ vysvětluje starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Podle něj město nabídne podnikatelům další příležitosti s dostavbou nové čtvrti pro 1 500 obyvatel. „Pokud dostaneme do města kvalitní lidi, kteří dokážou firmy obohatit, pomůžeme si hned dvojnásobně. Výhodu máme i v tom, že nám pandemie nevylidnila střed města, protože nefungujeme jako turistický skanzen. Udrželi jsme si tak životaschopné centrum,“ srovnává Pavlík situaci Tábora s vítězným Krumlovem.

Budějovice podpoří mladé firmy a startupy

První trojici uzavírá krajské město. Porotu zaujalo hlavně velkým počtem živnostníků, vysokým meziročním nárůstem počtu firem. Navíc má podle výzkumu nejvíc dobíjecích stanic na elektromobily a dostatečné finanční prostředky, které investuje hlavně do oblasti veřejné dopravy.

„Třetí místo je skvělé, ale stále vidím spoustu možností na zlepšení. Mezi ně bych zařadila hlavně využití brownfieldů poblíž zanádražní komunikace. Měli bychom také více podporovat mladé firmy a startupy. Nejdůležitější je ale zlepšení dopravní situace ve městě, s čímž souvisí dostavba dálnice, železničního koridoru mezi Budějovicemi a Prahou a také plnohodnotný provoz letiště v Plané,“ jmenuje českobudějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS).

Právě letošní vítěz soutěže Český Krumlov je největším skokanem roku, když si polepšil z desátého místa. Velký propad naopak zaznamenaly Trhové Sviny na Budějovicku, které se z loňského druhého místa propadly až na dvanáctou pozici. Na úplném chvostu skončil Týn nad Vltavou na Budějovicku, který vystřídal Kaplici na Krumlovsku. Ta si letos polepšila až na čtrnácté místo.