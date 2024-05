Ve školkách je míst dost. Města se teď zaměří na zvyšování kvality služeb

Budějovický magistrát v prvním květnovém týdnu přijal lehce přes tisíc žádostí na více než osm set míst. Dá se však očekávat, že po smazání žádostí na více školek od jednoho žadatele bude nakonec míst dostatek.

„Kapacita nám tento rok vystačuje, navíc mají rodiče v krajním případě možnost využít soukromé školky, které jako město podporujeme. Letos jsme měli ještě trochu obavy, jestli budeme mít dost míst, ale v příštích letech by to mělo být díky demografickému vývoji o poznání lepší,“ vysvětlila budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Nyní by se podle ní mělo město zaměřit na zvyšování kvality stávajících zařízení. Cílem má být podpora vícejazyčných školek. „Míříme hlavně na česko-anglické mateřinky. Ve městě je stále více zahraničních pracovníků, zejména ve vědeckých institucích, kteří hledají místa pro děti,“ dodala primátorka.

Větší problémy nemají ani v píseckých mateřských školách, kde je po odstranění duplicit převis padesáti dětí na 359 míst. „Do školek ale zvládneme umístit všechny takzvané nárokové děti, tedy starší tří let a také ty, které čeká v dalším roce povinná školní docházka. K zápisům přišli i rodiče, kteří nutně nepotřebovali dítě umístit do školy. Spíše to jen zkusili a nakonec si to rozmysleli,“ popsala Alena Kalinová z píseckého odboru školství a kultury.

Ve Strakonicích mají rezervy

Za pravdu jí dává i písecký místostarosta Michal Přibáň, podle něhož se situace nijak dramaticky nezhoršila ani s přílivem ukrajinských uprchlíků. „Posledních pár let nepociťujeme výrazné změny. Nyní jsme schopni pokrýt také potřeby Ukrajinců, s čímž nám ve městě pomáhají i soukromé školky,“ doplnil Přibáň.

V naprostém klidu zůstávají také ve Strakonicích, kde přijali v květnu do příštího školního roku 290 dětí s tím, že město má ještě devět míst rezervu. „Kapacita našich školek je naprosto dostačující a do budoucna se jako zřizovatel spíše zaměříme na zvyšování kvality nabízených služeb,“ řekla mluvčí města Markéta Bučoková. Zároveň dodala, že se předchozím vedením města dařilo postupným navyšováním počtu míst uspokojit poptávku.

I náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma potvrdil, že je situace v Jihočeském kraji poměrně dobrá. Přesto se ale stále najdou místa, kde se nedostanou do školek ani tříleté děti.

„To by se pochopitelně nemělo stávat. Velkou část míst jim totiž zabírají předškoláci, kteří dostali u zápisů odklad. Momentálně pracujeme ve Sněmovně na zpřísnění podmínek k jejich udělování. Pokud se podaří změny prosadit, situace by se měla v příštích letech zlepšit,“ podotkl Klíma, který je zároveň místopředsedou parlamentního školského výboru.

V Borovanech přistaví tři třídy

Současně připomněl, že se v uplynulých letech řada obcí a měst přihlásila do Krajského investičního fondu s projekty na rozšiřování kapacit v předškolních zařízeních.

„Chceme být v tomto případě pro ně vedle ministerstev pro místní rozvoj a školství třetím partnerem. Důležité je se zaměřit především na zařízení, která fungují jako spádová pro okolní obce, což je například případ Malšic na Táborsku,“ naznačil Klíma.

Právě z Krajského investičního fondu letos dostala peníze na rozšíření mateřské školy radnice v Borovanech na Budějovicku, kde momentálně přestavují jednu z budov v klášterním parku.

Současná kapacita už totiž nevyhovuje potřebám města, momentálně zde mají podle starosty Víta Fialky běžně až 28 dětí na třídu. Nově by díky přestavbě za téměř 40 milionů korun měly vzniknout tři třídy pro 64 dětí.

„U nás jsme ve stavu, kdy školka funguje na výjimky, ale chceme přestavbou také zvýšit kvalitu předškolní výuky. Musíme však myslet i na budoucnost, protože v příštích letech počítáme s dostavbou dvou obytných zón v Radosticích a v jihozápadní části města. Navíc se nám tu opět rozjíždí závod na výrobu obkladů a dlažeb Lasselsberger, který přiláká do města a okolí další lidi,“ vysvětlil důvody rozšiřování kapacit Fialka.