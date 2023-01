Obchvat Budějovic otevřeme vcelku, jinak hrozí kolaps, říká hejtman Kuba

Před několika dny téměř úplně ztratil hlas, a tak musel například jednání českobudějovických zastupitelů skoro celé promlčet, což byla pro jihočeského hejtmana a radního krajského města Martina Kubu (ODS) hodně neobvyklá situace. Většinou je totiž hodně slyšet.

Při tradičním novoročním rozhovoru pro MF DNES už byl v pořádku, a tak se mohl rozpovídat například o dalších změnách v jihočeských nemocnicích, dopravních stavbách či další budoucnosti Letiště České Budějovice.

„Tam nastal opravdu průlom a konečně ho rozlétáme. Považuji to za jednu z nejdůležitějších záležitostí loňského roku, která se povedla,“ říká 49letý Martin Kuba.

V létě se z Plané začne létat na dovolenou. I tak však bude muset Jihočeský kraj dál provoz areálu hodně dotovat. Co tedy budete dělat dál, aby hejtmanství nemuselo ročně vydávat desítky milionů korun?

V první řadě jsem strašně rád, že se nám vůbec povedlo dohodnout s Řízením letového provozu, které pomůže s fungováním areálu. Sám jsem nevěřil, že se to podaří tak rychle. Díky tomu se z Budějovic začne létat na dovolenou. Nemůžeme ovšem počítat s nějakými velkými přílety. Proto bude ideální spojit charterové lety s cargo provozem.

Kdy by mohly cargo lety s přepravou zboží začít a jak masivní budou?

Určitě to nebude tento rok, to je třeba otevřeně říct. Teď jsme v režimu, že letiště bude fungovat, i když ještě nevydělá nějaké převratné peníze. Ale už je to ekonomicky zajímavé. Tím, že se nám ho ale podařilo naplno otevřít, stoupl zájem ze strany developerů. Už dříve kraj jednal se společností Accolade, to bylo ještě za minulého vedení. Teď se zajímají například skupina CTP a další. Chtěli by využít pozemky kolem letiště. Pro nás je důležité to udělat tak, aby se vše navázalo na cargo dopravu. Letos to budeme řešit, ale nechceme úplně chvátat.

Proč?

Jihočeský kraj by měl koordinovat, aby na tomto místě vznikaly takové aktivity, že z letiště nebude jen skladiště, a na to je potřeba čas. Mohli bychom ho využít také v souvislosti se vznikem Jihočeského jaderného parku – South Bohemia Nuclear Parku, díky němuž vznikne v areálu Jaderné elektrárny Temelín první český modulární reaktor. Vnímám to tak, že zahraniční firmy, které se tím budou také zabývat, budou potřebovat mít nějaké své centrum. A v tu chvíli pro ně může být právě Letiště České Budějovice zajímavé a je na nás, abychom o tom s nimi jednali. To centrum by pak mohlo být právě zde. Ale na vše bude potřeba ještě hodně času.

A ještě tedy řekněte, kolik těch cargo letů by to mělo být?

Nic dramatického, dvě až tři letadla denně. Ráno by přilétla, večer odlétla. To by asi mělo stačit. Určitě ne třeba deset.

Tím, že se nám letiště podařilo naplno otevřít, stoupl zájem ze strany developerů.

Před lety tam navíc kraj koupil od armády ještě atraktivní plochy s několika budovami poblíž výpadovky na Český Krumlov. Co bude s nimi?

Chci to řešit s premiérem i s ministrem pro místní rozvoj. Ta lokalita je vlastně typický brownfield. Stát by měl změnit přístup a nabízet peníze na to, že se takové místo připraví pro další rozvoj. To znamená například na bourání budov a podobně. On dnes dá dotaci spíš na jejich opravu, ale my tam nechceme obnovovat dávno opuštěné kasárenské objekty. Proto bychom chtěli, aby příspěvek směřoval spíše na bourání a přípravu lokality, což bude stát desítky možná několik stovek milionů.

Když jste zmínil modulární reaktor, překvapila vás vlna negativních reakcí od rakouských a bavorských sousedů?

Trochu jsem to čekal, ale překvapila mě ta velká razance. Po zkušenostech v energetice, které teď prožíváme, si ale myslím, že zrovna Německo by to moc komentovat nemělo. Jestliže je dnes Evropa v nějakém problému, tak ze značné části proto, že německá ekonomika stála na dovozu levného ruského plynu s odpojováním jaderných elektráren. My se musíme přizpůsobit také našim klimatickým podmínkám, nemáme takové možnosti stavět na větrných či slunečných elektrárnách, proto se zaměřujeme na jádro.

Vraťme se na jih Čech a do Budějovic. Obyvatelé bedlivě sledují dění kolem stavby dálnice D3. Už je definitivní, jak to bude s obchvatem kolem krajského města? Otevře ho Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) najednou, nebo nejdříve bez tunelu Pohůrka?

Udělali jsme dohodu s ministerstvem dopravy, že stavba bude hotová do konce roku 2024, to by měl být finální termín. Tahle akce je pro mě naprostá priorita. Některé úseky dálničního obchvatu budou hotové už třeba o půl roku dříve. Proto zde byl návrh, zda novou část D3 neotevřít bez tunelu. Když jsem ale viděl dopravní modely, kdy by provoz z dálnice směřoval do města na zanádražní komunikaci, tak jsem to zavrhl. Zbytečně bychom si tady na půl roku ještě více zkomplikovali provoz. Po těch letech čekání už bude lepší vyčkat na kompletní otevření.

Přímo na D3 u Budějovic navazuje i obchvat Srubce, ten už ale kraj do konce roku 2024 postavit nestihne, přestože i u této akce nastal průlom. Hlavně mě zajímá, bude mít hejtmanství dost peněz na tuto akci?

Pro fungování provozu v Budějovicích potřebujeme na začátku postavit především spojku s Ledenickou a zanádražní komunikací, aby řidiči mohli od Srubce najet rovnou na dálnici. Toto by mohlo být hotové plus minus stejně jako dálnice. Teprve poté budeme pokračovat obchvatem Srubce. S obcí jsme se na tom už dohodli, což bylo pro nás zásadní. Třeba jižní tangentu, její první část, která s dálnicí také souvisí, budeme mít hotovou už letos.

A co severní spojka, možná nejdůležitější silnice pro Budějovice? ŘSD požádalo o stavební povolení, což je pokrok. Ale stále nejsou dořešené majetkové spory poblíž křižovatky Pražské a Nemanické.

Doufám, že v roce 2024 bychom mohli zahájit tuto stavbu. A máte pravdu, v části u vyústění máme asi poslední komplikaci v souvislosti s pozemky. ŘSD tam po úpravě projektu a rozšíření křižovatky potřebuje více prostoru. Řeší se tam směna pozemků, která je hodně komplikovaná. Ještě v těchto dnech o tom budu opět jednat s majitelem i ŘSD.

Bude lepší vyčkat na kompletní otevření obchvatu kolem Budějovic.

Bavili jsme se o dálnici, jen kousek od ní je rozsáhlý sportovní areál Složiště, kde mělo fotbalové Dynamo velké plány na jeho rozšíření. Nakonec z toho zatím nic není, ale kraj má o tuto lokalitu zájem?

Jsou to pozemky města České Budějovice. Už minulému vedení jsem nabízel spolupráci a shodli jsme se. Nové vedení na tom tedy bude s námi pracovat. V lednu, nebo v únoru podrobně představíme záměry Českých Budějovic. Musíme vše zasadit do nějaké ekonomické reality. Ale lokalita Složiště je unikátní a výborná a zaslouží si další rozvoj.

Překvapilo vás něco ve fungování města České Budějovice, když jste od podzimu jeho radním?

Zarazilo mě, jak úřad nebyl příliš řízený politiky. Politici s úředníky tam mezi sebou moc nemluvili. Není možné, aby jeden úředník přišel s projektem za kolegou z jiného odboru a ten mu najednou řekl, že to nepůjde a vše se zdrží o půl roku. Ti lidé spolu musejí na těch věcech sedět od začátku společně, i když jsou třeba z odboru dopravy či životního prostředí.

Budete mít dost silnou koalici? Máte jen těsnou většinu a už na druhém jednání zastupitelstva vás mohla opozice potrápit, protože pár vašich partnerů chybělo.

Koalice, která má 23 členů ve 45členném zastupitelstvu, zkrátka musí držet pohromadě, je to o zodpovědnosti každého. Ale jsme si vědomi, že budeme potřebovat jednat i s opozicí. Třeba při schválení rozpočtu se to povedlo, protože byli pro všichni přítomní.

Jaký očekáváte rok 2023? Kraj v rozpočtu schválil rekordní investice. Tím chcete jít proti krizi?

Myslím, že nehrozí katastrofické scénáře a měli bychom žít s tím, že nelze, aby bylo jen lépe a lépe, někdy se zkrátka dostaví krize. Pak ale není možné začít se chovat hystericky. Rozpočet jsme nastavili opatrně v oblasti příjmů a postupně zapojujeme našetřené peníze kraje. Platí, že chceme dohnat stavby, na které se zde dlouho čekalo. Proto budeme třeba letos soutěžit vybudování obchvatu Kaplice. Příští rok velmi pravděpodobně jižní obchvat Tábora a tak dále.

A co třeba takový tunel pod nákladovým nádražím v Budějovicích, nastal nějaký posun?

Zadali jsme zpracování projektové dokumentace, která bude řešit územní rozhodnutí i stavební povolení. V radě kraje už je to schválené. V roce 2026 bychom mohli začít stavět. Mimochodem jen na projektovou dokumentaci máme v rozpočtu asi 110 milionů korun, pro představu, kolik stojí, než se vůbec dostanete k samotné stavbě.

Daří se třeba lákat do regionu nové lékaře? To byla vaše velká ambice a udělali jste k tomu i velkou kampaň. A co učitelé?

S lékaři se nám daří nad očekávání. Myslím, že kraj je lákat musí. Léto jsme věnovali kampani a do konce roku jsme přivedli prvních deset lékařů, což je myslím super číslo. Letos v tom budeme pokračovat. U učitelů jsme to zatím nespustili. Chci o tom mluvit s řediteli škol, zda bychom se do toho měli pustit.

Co jihočeské nemocnice obecně, čekají je letos zásadní změny?

Pracujeme na analýze, kterou postupně představíme Jihočechům. Dokument nám má ukázat, co jsme schopní do budoucna zajistit v okresních nemocnicích. Není možné, abychom třeba dlouhodobě a nesmyslně udržovali oddělení, které není až tak vytížené a nebude mít pak tu špičkovou kvalitu. Není až tak důležité, jestli ležíte někde pár kilometrů od domova, ale máte nad sebou špičkový tým.

Můžete být konkrétnější?

Například nemocnice typu Prachatic či Českého Krumlova budou, řekněme v horizontu deseti až patnácti let, zaměřené více na takzvanou jednodenní chirurgii či rehabilitaci a doléčování. Akutní případy budeme více centralizovat. Nyní vše mapujeme.

Také se blíží doba, kdy českobudějovická nemocnice definitivně opustí dolní areál. Bude pak dlouho ladem, než se tam něco začne dít?

Soutěžíme projektové práce. Byl bych rád, abychom tam v roce 2024 začali stavět v té spodní části, takže místo dlouho opuštěné nebude. Vznikne tam nový domov pro seniory. Klienti by se tam mohli stěhovat v roce 2026, dohromady počítáme se 170 lůžky. V druhé části počítáme s výstavbou přibližně 150 bytů. Tady se nyní rozmýšlíme, jakou formou to bude, například se zapojením soukromého sektoru, ale tak, aby část bytů byla města, popřípadě i kraje.

Ještě odbočím. Komu dáte hlas při volbě prezidenta? Máte svého favorita?

Ještě jistotu nemám, na některá stanoviska a výroky kandidátů si počkám.

A teď ještě vaše novoroční přání Jihočechům.

Přeji vám hlavně hodně zdraví. Užívejte si hlavně svůj čas, protože to je na světě nakonec to nejhodnotnější, co máme. Tak si ho užívejte s těmi, které máte rádi, a naplno. A přeji také trochu štěstí, to je občas potřeba. Ostatní už zvládneme.