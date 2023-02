Soud zrušil úpravy na náměstí, auta si přes něj zase začnou krátit cestu

Stačí chvíli počkat u výjezdu z historického jádra Českých Budějovic a hned je zřejmé, že už teď si spousta řidičů neláme hlavu se zákazem vjezdu a v poklidu projíždí ven z centra Biskupskou ulicí. Nikdo je tam ani nekontroluje.

Už od 1. března totiž značka zmizí a obousměrný průjezd bude opět legální a podle pravidel. Po pouhých osmi měsících se stanou minulostí změny, které měly za úkol zklidnit dopravu na náměstí Přemysla Otakara II. a v okolních ulicích.

Bývalé vedení radnice s odborníky přitom na úpravách pracovalo několik let. Jenže samotné zavádění nových opatření bylo nakonec tak zmatečné, že stačilo jedno napadení u krajského soudu a ten vše zrušil.

„V noci z 28. února na 1. března tak odstraníme značky, které se změnami souvisely. Provoz se vrátí do původní podoby, jako to bylo do června roku 2022,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu Lubomír Bureš (ODS).

V praxi to pro motoristy znamená několik důležitých věcí. Opět bude fungovat zkratka ze Sadů směrem do Mánesovy ulice. V ulici U Černé věže kolem katedrály zruší pěší zónu a auta tudy jednosměrně projedou na náměstí.

V Biskupské bude obousměrný provoz, tedy i směrem z města ven. Kněžskou se pak vozidla dostanou až k Biskupskému gymnáziu, to znamená, že se v těchto místech otočí jednosměrka. A znovu bude možné parkovat i na severní straně náměstí v blízkosti Krajinské, kde znovu začne fungovat 15 míst.

Po úpravách se doprava na náměstí zklidnila

Po zrušení opatření lze očekávat, že provoz na náměstí znovu hodně zesílí. Úpravami se bývalému vedení radnice povedlo docílit toho, že počet projíždějících aut klesl zhruba na polovinu. Původně jich bylo tři až tři a půl tisíce denně, po zavedení změn v průměru 1 600.

„Je to pro mě zklamání. Ukázalo se, že to pomohlo a mělo pozitivní dopad především pro pěší, kteří se pohybují v centru. Hlavně to byl začátek, na kterém se dalo stavět a pokračovat dál. Bylo velmi složité celou věc prosadit, pochybuji, že se k tomu v dohledné době někdo vrátí,“ reagoval už dříve na rozhodnutí soudu opoziční zastupitel Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice).

A zklamání ze zrušení opatření neskrývali ani ti, kteří stáli za přípravou projektu zklidnění dopravy, ať už z řad odborníků, či politiků.

MF DNES s mnohými mluvila a podle nich se tím město vrací v čase hodně zpátky. Současné vedení radnice pod nadvládou ODS je však opačného názoru. Podle nich byla finální příprava projektu i zavádění změň chaotické. Na veřejnosti se objevilo více návrhů a obyvatelé se v tom pak špatně orientovali. „Navíc musíme reagovat na rozhodnutí soudu, to je důležité zdůraznit,“ připomněl Bureš.

MF DNES má rozsudek k dispozici. Píše se v něm například o tom, že úpravami se zkomplikovala obslužnost nemovitostí v centru. Soud také konstatoval, že opatření je nepřezkoumatelné, a to pro nesrozumitelnost. Návrh na zrušení dopravních změn podala společnost Solná brána s. r. o.

Radnice začne pracovat na novém konceptu

Pro zástupce radnice nicméně doprava v jádru Budějovic není uzavřenou věcí a chtějí se jí dál zabývat. „Je to velmi složitá problematika. Zasahuje do života a podnikání v centru. Budeme to řešit komplexně, například i v souvislosti s parkovacími možnostmi na Senovážném a Mariánském náměstí. Několik měsíců na tom nyní budeme pracovat a pak představíme koncept, jak by se měla auta, chodci a další doprava v této lokalitě pohybovat,“ uvedl budějovický radní a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

MF DNES dělala také anketu mezi obyvateli přímo na náměstí. Ta dopadla jednoznačně ve prospěch zavedených opatření ke zklidnění provozu. Mnoho řidičů, ale i někteří tamní obyvatelé či podnikatelé naopak zase vítají, že bude zkratka přes centrum znovu fungovat.

Co se prozatím nijak nezmění, je parkovací tarif v centru, který se loni také upravoval a má jednotný režim. Tam získalo město od soudu rok času na úpravu řešení. „Tím zachováme výši poplatků i časy,“ doplnil náměstek Bureš. Na náměstí také i nadále budou nedávno umístěné lavičky na severní a západní straně včetně květin a stojanů na kola.

Ještě je nutné dodat, že přes léto zkratka Sady – Mánesova fungovat nebude. Chystá se totiž oprava mostu přes Mlýnskou stoku na Sadech.