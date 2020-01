V Českých Budějovicích sloučili dvě mamocentra, nové má pět vyšetřoven

„Nové mamocentrum sídlí v prvním patře v místech, kde bylo původně rekondiční centrum a část rehabilitačního oddělení, jež jsme přemístili do pátého patra,“ uvedl ředitel budějovické EUC Kliniky Jan Máče.

V klimatizovaných prostorách plných světla a pastelových barev s otevřenou příjmovou recepcí a pohodlnou čekárnou je pět vyšetřoven, z nichž jsou tři mamografické a dvě ultrazvukové. Vybudování nového mamocentra stálo 13,5 milionu korun a trvalo osmnáct měsíců.

„Jedním z hlavním důvodů, proč jsme provedli spojení mamocenter, je nedostatek lékařů a radiologických asistentů. Na Senovážném náměstí, kde jsou navíc hodně stísněné prostory, už nám v současné době zůstala jen skiagrafie a ultrazvuky,“ popsal Máče.

Dostanou přístroj pro biopsii

Během letošního roku dostanou lékaři do nového provozu ještě jeden vyšetřovací přístroj, a to mamograf se zařízením pro biopsii.

„Ten umožňuje odběr vzorků tam, kde nejsou vidět podezřelé změny na ultrazvuku a není tak možné provést odběr za ultrazvukové navigace. Pacientkám tak odpadne cestování za tímto výkonem do Prahy,“ upřesnila mluvčí EUC Kliniky Eva Hokrová.

Sloučením těchto dvou zdravotnických zařízení vzniklo v krajském městě akreditované pracoviště pro prevenci a diagnostiku rakoviny prsu, které bude počtem vyšetření patřit k největším v zemi.

Loni v obou budějovických centrech provedli dohromady přes 35 tisíc mamografií, k tomu přes 3,5 tisíce ultrazvukových vyšetření a téměř tři sta biopsií.

„Zachytíme okolo tří stovek nádorů za rok. Statisticky je jich nejvíce u žen ve věku mezi 55 až 70 lety,“ sdělila Halka Bitmanová, vedoucí lékařka rentgenových pracovišť budějovické EUC Kliniky.

Účinná forma prevence rakoviny

Vyšetření na mamografu je účinnou formou prevence rakoviny prsu. Díky němu se dají nalézt i velmi malé nádory v počátečním stadiu, kdy jsou snadno léčitelné, s minimálními následky odstranitelné a pro pacientku neznamenají ohrožení zdraví či života.

„Preventivní mamografii absolvují ženy, které nemají žádné obtíže a měly by dodržovat dvouletý interval vyšetření. Týká se to žen od 45 let, kterým tento výkon hradí zdravotní pojišťovna,“ řekla Miroslava Kubatová, vedoucí lékařka Mamocentra českobudějovické EUC Kliniky.

Ženy v regionu patří podle statistik v této oblasti mezi nejzodpovědnější v zemi.

„V listopadu jsme měli v Brně audit screeningových center. V Jihočeském kraji chodí pravidelně na kontroly po dvou letech 63 procent žen, což je na Českou republiku hodně. Praha má třeba jen 52 procent,“ podotkla Bitmanová.

Obvyklá čekací doba na preventivní mamografii je v Budějovicích měsíc a půl, v akutních případech dělají vyšetření na doporučení klinického lékaře ihned.

Screeningové i diagnostické vyšetření většinou hradí zdravotní pojišťovna, pokud ho pacientka absolvuje bez žádanky nebo při nedodržení stanoveného intervalu, zaplatí za něj 900 korun.

Kromě velkého budějovického mamocentra funguje na jihu Čech také akreditované mamografické centrum v písecké nemocnici. Ročně v něm preventivně vyšetří přibližně osm tisíc žen a dalších několik tisíc pacientek přijde na diagnostické vyšetření poté, když je v prsu už něco hmatného. Ročně tu zachytí okolo 60 až 80 nádorů.

„Naše centrum je v kraji také jediné, které je součástí lůžkového zdravotnického zařízení. Tým pod jednou střechou v Písku je významnou výhodou v rychlosti a provádění léčby nádoru prsu,“ uvedl ředitel písecké nemocnice Jiří Holan, který je zároveň vedoucím lékařem mamografického centra. Stejně jako v Budějovicích tu provádějí akutní vyšetření okamžitě, na preventivní mamografii čekají ženy maximálně týden.